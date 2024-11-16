Kerimcan Durmaz Hakkında Çıkan Akılalmaz İddialara YouTube Kanalında Yayınladığı Videoda Cevap Verdi!
Kerimcan Durmaz Hakkında Çıkan Akılalmaz İddialara YouTube Kanalında Yayınladığı Videoda Cevap Verdi!
Kerimcan Durmaz hakkında geçtiğimiz haftalarda akılalmaz iddialar ortaya atılmıştı. Almanya'da yaşayan Çağla Çetin isimli bir kadın, Kerimcan Durmaz'ın kendisini evlilik vaadiyle 180 bin Euro dolandırdığını iddia etmişti. Söylemezsem Olmaz programına konuk olan Çetin'in ortaya attığı iddialar kafaları bir hayli karıştırmıştı. Sosyal medya hesabından duruma ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmayan Kerimcan Durmaz, YouTube kanalından paylaştığı videoda hakkında çıkan haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağını söyledi. Gelin Kerimcan Durmaz'ın 'itibar suikasti' olarak nitelendirdiği iddialara ve açıklamasına birlikte bakalım 👇
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Sosyal medyanın gücünü en iyi kullanan isimlerden biri olan Kerimcan Durmaz, müzik dünyasında da varlığını kanıtlayarak adını geniş kitlere duyurmayı başardı bildiğiniz gibi.
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Magazin dünyasında görmeye aşina olduğumuz isim zaman zaman giyim tarzı, sosyal medya paylaşımları, ünlü isimlerle olan yakınlığı ve yaptığı çarpıcı açıklamalrla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz günlerde ise Kerimcan Durmaz'la ilgili ortaya akılalmaz iddialar atılmış ve sosyal medyaya damgasını vuran açıklamalar yapılmıştı.
Almanya'da yaşayan Çağla Çetin isimli bir kadın, ''Kerimcan Durmaz beni evlilik yalanıyla 180 bin Euro dolandırdı" ifadeleriyle Söylemezsem Olmaz programına konuşmuştu.
Çetin, Kerimcan Durmaz’ın zamanında kendisinden aldığı parayı geri alabilmek için dava açmayı düşündüğünü söylemişti.
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Kerimcan Durmaz'la 2016 senesinde tanıştıklarını ve kendisini sık sık Almanya'da ziyaret ettiğini söyleyen Çetin ikilinin 7 yıl boyunca ilişki yaşadığını iddia etti.
Ortaya attığı iddiaları dekontlarla kanıtlayabileceğini söyleyen isim bir yazılımcılık şirketi olduğunu, ölüm tehditleri aldığını, pasaportuna el konulduğunu ekledi. Durmaz'ın makyaj yapma nedeninin 'böyle tanındığı için' olduğunu söyleyen Çağla Çetin kendisinin zorunluluktan makyaj yaptığını söyledi.
Durmaz ise ortaya atılan bu iddialar karşısında ilk etapta sessiz kalmayı tercih etmişti.YouTube kanalında yeni bir video yayınlayan Kerimcan Durmaz konuya dair ilk defa konuştu.
Videoda iddiaları sonuna kadar yalanlayan Kerimcan Durmaz "Böyle abuk subuk şeylere benden bir açıklama beklemeyin. Tamamen itibar suikasti." yasal yollara başvuracağını ekledi.
İşte o anlar 👇
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