Kerimcan Durmaz Hakkında Çıkan Akılalmaz İddialara YouTube Kanalında Yayınladığı Videoda Cevap Verdi!

'Neden beni 7 yıl oyalayıp dolandırdın? Ben saatimi geri istiyorum çok değerli bir saatti benim için. Ben ondan para istedim sonrasında benimle dalga geçti. Ben onun bana ödeme yapmasını istiyorum artık. Benimleyken çok farklıydı, erkek gibi davranıyordu. Her şeyi şov amaçlı yaptığını söylüyordu bende inanıyordum.'