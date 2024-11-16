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Hem Gecelerin Hem Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün 'Arkadaş' Vurgusu Goygoycuların Diline Düştü

Hem Gecelerin Hem Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün 'Arkadaş' Vurgusu Goygoycuların Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2024 - 13:11

Kızılcık Şerbeti'nde gerçekleştirdiği başarılı rolüyle izleyicilerin 'nefretini' kazanmayı başaran Doğukan Güngör'ü Fatih karakteriyle resmen bağdaştırdık. Oyunculuğunun yanında özel hayatındaki seçimleriyle de sık sık goygoy severler tarafından Fatih'e benzetilen Güngör'ü ilişkileriyle konuşuyoruz. Aşk defteri bir hayli kabarık olan Doğukan Güngör sık sık gecelerde gizemli hanımefendilerle kameralar yakalanıyor. Geçtiğimiz gece de magazin muhabirleriyle karşılaşan Güngör yanındaki sarışın hanımefendinin 'yakın arkadaşı' olduğunun birkaç kez altını çizdi. Gelin o anlar birlikte bakalım 👇

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Kızılcık Şerbeti'nin en gözde isimlerinden biri olan, her yeni bölümde yine bizi nasıl sinirlendirecek diye düşündüğümüz Doğukan Güngör magazinin de ilgi odaklarından biri.

Kızılcık Şerbeti'nin en gözde isimlerinden biri olan, her yeni bölümde yine bizi nasıl sinirlendirecek diye düşündüğümüz Doğukan Güngör magazinin de ilgi odaklarından biri.

Sadece Fatih rolüyle değil özel hayatındaki olaylarla da bir hayli dikkat çeken Güngör'ün magazine düşen haberleri oldukça fazla.

Sadece Fatih rolüyle değil özel hayatındaki olaylarla da bir hayli dikkat çeken Güngör'ün magazine düşen haberleri oldukça fazla.

Aşk defteriı bir hayli kabarık olan Doğukan Güngör'ün gecelerde gizemli hanımefendilerle görülmesi, ardından muhabirlere verdiği cevaplar derken kendisi sosyal medya halkının da diline düşüyor.

Aşk defteriı bir hayli kabarık olan Doğukan Güngör'ün gecelerde gizemli hanımefendilerle görülmesi, ardından muhabirlere verdiği cevaplar derken kendisi sosyal medya halkının da diline düşüyor.

Geçtiğimiz gecelerde yine kameralara yakalanan Doğukan Güngör'ün hal ve tavırları dikkat çekmişti👇

Kameralara yakalanan Güngör'ün mekan çalışanlarına çıkışının detaylarından da burada bahsetmiştik 👇

Fakat geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan görüntülerde 'arkadaş' olarak tanıtılan hanımefendinin yüzünün düşmesi sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı.

Fakat geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan görüntülerde 'arkadaş' olarak tanıtılan hanımefendinin yüzünün düşmesi sosyal medya kullanıcılarından kaçmadı.
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Goygoyculara malzeme çıkartan o görüntülere bakalım ne gibi yorumlar yapılmış👇

Goygoyculara malzeme çıkartan o görüntülere bakalım ne gibi yorumlar yapılmış👇
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