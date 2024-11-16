Hem Gecelerin Hem Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün 'Arkadaş' Vurgusu Goygoycuların Diline Düştü

Kızılcık Şerbeti'nde gerçekleştirdiği başarılı rolüyle izleyicilerin 'nefretini' kazanmayı başaran Doğukan Güngör'ü Fatih karakteriyle resmen bağdaştırdık. Oyunculuğunun yanında özel hayatındaki seçimleriyle de sık sık goygoy severler tarafından Fatih'e benzetilen Güngör'ü ilişkileriyle konuşuyoruz. Aşk defteri bir hayli kabarık olan Doğukan Güngör sık sık gecelerde gizemli hanımefendilerle kameralar yakalanıyor. Geçtiğimiz gece de magazin muhabirleriyle karşılaşan Güngör yanındaki sarışın hanımefendinin 'yakın arkadaşı' olduğunun birkaç kez altını çizdi. Gelin o anlar birlikte bakalım 👇