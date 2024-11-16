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Oversize'lıkta Boyut Atlayan Ceketiyle Ünlü Bir Dergiye Poz Veren Selena Gomez X Kullanıcılarının Diline Düştü

Oversize'lıkta Boyut Atlayan Ceketiyle Ünlü Bir Dergiye Poz Veren Selena Gomez X Kullanıcılarının Diline Düştü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.11.2024 - 10:50

Şu sıralar çıkarttığı güzellik markasına ve oyunculuğa odaklanan Selena Gomez aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Şöhret dolu yıllara adım attığından beri kendisini izleyen gözler tarafından eleştirilen ünlü şarkıcı sık sık manşetlere yerleşiyor. İlişkisiyle, tarzıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tepki alan isim ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti. Gomez, çekimde tercih ettiği ceketin büyüklüğüyle dillere düştü. X kullanıcılarının Selena Gomez'e yaptıkları benzetmelere gelin birlikte bakalım 👇

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Hollywood'un en çok tanınan ve sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra, müzik, oyunculuk ve sosyal medya dünyasında günümüzde de varlığını sürdürmeye devam eden Selena Gomez'i genç yaşlarından bu yana tanıyoruz.

Hollywood'un en çok tanınan ve sevilen isimlerinden biri olmasının yanı sıra, müzik, oyunculuk ve sosyal medya dünyasında günümüzde de varlığını sürdürmeye devam eden Selena Gomez'i genç yaşlarından bu yana tanıyoruz.

Kamera karşısındaki birçok haline aşina olduğumuz, resmen gözlerimizin önünde büyüyen ismi ilk defa Disney Channel'daki "Wizards of Waverly Place" dizisinde görmüştük.

Kamera karşısındaki birçok haline aşina olduğumuz, resmen gözlerimizin önünde büyüyen ismi ilk defa Disney Channel'daki "Wizards of Waverly Place" dizisinde görmüştük.

Oyuncululuk, şarkıcılık derken son olarak güzellik sektörüne adım atan Gomez şimdilerde kurduğu marka ve aşk hayatıyla anılıyor.

Oyuncululuk, şarkıcılık derken son olarak güzellik sektörüne adım atan Gomez şimdilerde kurduğu marka ve aşk hayatıyla anılıyor.

Şarkıcıyı uzun süredir yapımcı sevgilisi Benny Blanco'yla görüyoruz, ilişkilerini sağlam adımlarla ilerleten çiftin evleneceği iddiaları da epey bir süredir gündemde.

Şarkıcıyı uzun süredir yapımcı sevgilisi Benny Blanco'yla görüyoruz, ilişkilerini sağlam adımlarla ilerleten çiftin evleneceği iddiaları da epey bir süredir gündemde.

Detaylardan burada bahsettik 👇

Sık sık eleştirilerin odak noktası olan ünlü isim bir dergi için kamera karşısına geçti! Selena Gomez oversize'lıkta boyut atlamış ceketiyle verdiği pozlarla X ahalisinin diline düştü.

Sık sık eleştirilerin odak noktası olan ünlü isim bir dergi için kamera karşısına geçti! Selena Gomez oversize'lıkta boyut atlamış ceketiyle verdiği pozlarla X ahalisinin diline düştü.
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Gelin o tepkilere birlikte bakalım 👇

Gelin o tepkilere birlikte bakalım 👇
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