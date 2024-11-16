Oversize'lıkta Boyut Atlayan Ceketiyle Ünlü Bir Dergiye Poz Veren Selena Gomez X Kullanıcılarının Diline Düştü

Şu sıralar çıkarttığı güzellik markasına ve oyunculuğa odaklanan Selena Gomez aşk hayatıyla da gündeme geliyor. Şöhret dolu yıllara adım attığından beri kendisini izleyen gözler tarafından eleştirilen ünlü şarkıcı sık sık manşetlere yerleşiyor. İlişkisiyle, tarzıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla tepki alan isim ünlü bir dergi için kamera karşısına geçti. Gomez, çekimde tercih ettiği ceketin büyüklüğüyle dillere düştü. X kullanıcılarının Selena Gomez'e yaptıkları benzetmelere gelin birlikte bakalım 👇