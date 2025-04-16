Sahneye İç Çamaşırı Atıldı! Rap Şarkıcısı Ezhel’e Sahnede Kadın İç Çamaşırı Atıldı

Rap şarkıcısı Ezhel sahnede şarkı söylediği sırada bir kadın hayranı tarafından sahneye kırmızı iç çamaşırı atıldı. İç çamaşırı atılmasına şaşıran Ezhel, yerden aldığı çamaşırı koklayıp elinde tuttu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte konser sırasında sahneye iç çamaşırının atılma anı ve sonrasında yaşananlar:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dönem dönem müziği dışındaki konularla da gündeme gelen rapçi Ezhel’e sahnede iç çamaşırı atıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın