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Sahneye İç Çamaşırı Atıldı! Rap Şarkıcısı Ezhel’e Sahnede Kadın İç Çamaşırı Atıldı

Sahneye İç Çamaşırı Atıldı! Rap Şarkıcısı Ezhel’e Sahnede Kadın İç Çamaşırı Atıldı

Ezhel
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.04.2025 - 14:24

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Rap şarkıcısı Ezhel sahnede şarkı söylediği sırada bir kadın hayranı tarafından sahneye kırmızı iç çamaşırı atıldı. İç çamaşırı atılmasına şaşıran Ezhel, yerden aldığı çamaşırı koklayıp elinde tuttu.

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İşte konser sırasında sahneye iç çamaşırının atılma anı ve sonrasında yaşananlar:

Dönem dönem müziği dışındaki konularla da gündeme gelen rapçi Ezhel’e sahnede iç çamaşırı atıldı.

Dönem dönem müziği dışındaki konularla da gündeme gelen rapçi Ezhel’e sahnede iç çamaşırı atıldı.

Verdiği bir konser sırasında bir kadın hayranı tarafından sahneye kırmızı iç çamaşırı atıldı. Duruma şaşıran Ezhel, yerden aldığı çamaşırı kokladıktan sonra elinde tutarak şarkı söylemeye devam etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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