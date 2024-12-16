Evli Erkeklerin Dışarı Çıkmasını Sorumsuzluk Olarak Nitelendiren Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Günümüzde farklı evlilik ve ilişki dinamikleri görmek mümkün. Bu nedenle de partnerlerin birbirinden beklentisi farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da evli erkeklerin dışarı çıkmasını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Bunun üzerine diğer kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Gelen tepkilere buyurun beraber bakalım...