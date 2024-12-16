Evli Erkeklerin Dışarı Çıkmasını Sorumsuzluk Olarak Nitelendiren Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Evli Erkeklerin Dışarı Çıkmasını Sorumsuzluk Olarak Nitelendiren Kullanıcı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Günümüzde farklı evlilik ve ilişki dinamikleri görmek mümkün. Bu nedenle de partnerlerin birbirinden beklentisi farklılık gösterebiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı da evli erkeklerin dışarı çıkmasını sorumsuzluk olarak nitelendirdi. Bunun üzerine diğer kullanıcılar adeta ikiye bölündü. Gelen tepkilere buyurun beraber bakalım...
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Bir kullanıcı, "Eşinize değer verin" notuyla evli erkeklerin dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.
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Bu söylem sosyal medyayı ikiye böldü. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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