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Goygoy
Yapay Zekayla Üretilen İnsan Yüzlü Balık Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Yapay Zekayla Üretilen İnsan Yüzlü Balık Goygoycuların Dilinden Kurtulamadı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 22:14

Son zamanlarda bazı haber sayfalarında denk gelmişsinizdir; Rusya'da görüldüğü iddia edilen insan yüzlü balık, sosyal medyada epey konuşuldu. İlk başta görenleri korkutan bu garip görüntü, sonradan yapay zeka ile üretildiği ortaya çıkınca bir anda goygoycuların eline düştü. Kim ne demiş, neler söylemiş? Gelin birlikte göz atalım!

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Son günlerde Twitter'da (X) bu videoyu görmüşsünüzdür. Bir platform bu videoyu "Rusya'da yüzü olan bir balık bulundu" notuyla paylaşarak kısa zamanda viral oldu.

Son günlerde Twitter'da (X) bu videoyu görmüşsünüzdür. Bir platform bu videoyu "Rusya'da yüzü olan bir balık bulundu" notuyla paylaşarak kısa zamanda viral oldu.

Videodaki balık adeta distopik bir evrenden gelmiş gibi görünse de aslında yapay zekanın ürünü. Bu videoya inananlar kadar inanmayanlar da vardı.

Videodaki balık adeta distopik bir evrenden gelmiş gibi görünse de aslında yapay zekanın ürünü. Bu videoya inananlar kadar inanmayanlar da vardı.

İsterseniz videoyu beraber izleyelim:

Goygoycular da bu balığı zorbalamaktan geri durmadı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...

Goygoycular da bu balığı zorbalamaktan geri durmadı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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