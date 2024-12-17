onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Sümer Yazısını Andıran Pek Bi' Tuhaf Yazısıyla Görenleri Kitap Okumaya Tövbe Ettiren Yazar

Sümer Yazısını Andıran Pek Bi' Tuhaf Yazısıyla Görenleri Kitap Okumaya Tövbe Ettiren Yazar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 17:29

Sizler de takdir edersiniz ki yazarlık demek, aynı zamanda göze hitap da edebilmektir. Geçtiğimiz günlerde bir yazar, zaman zaman romanlarının 'el yazısıyla' kaleme aldığını dile getirdi. Yazdığı kısımdan bir kısım paylaşan yazar, hem görenleri kitap okumaktan soğuttu, hem de goygoycuların radarına girdi. Sümer yazısını andıran o tuhaf yazıya gelin hep beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz günlerde Emir Berke Yaşar isimli bir yazar, zaman zaman romanını kalemle yazdığını dile getirerek el yazısını paylaştı. Gören kullanıcılar ise kitap okumaya adeta tövbe etti.

Geçtiğimiz günlerde Emir Berke Yaşar isimli bir yazar, zaman zaman romanını kalemle yazdığını dile getirerek el yazısını paylaştı. Gören kullanıcılar ise kitap okumaya adeta tövbe etti.

Gelin, yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım👇

Gelin, yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın