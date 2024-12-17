Sümer Yazısını Andıran Pek Bi' Tuhaf Yazısıyla Görenleri Kitap Okumaya Tövbe Ettiren Yazar
Sümer Yazısını Andıran Pek Bi' Tuhaf Yazısıyla Görenleri Kitap Okumaya Tövbe Ettiren Yazar
Sizler de takdir edersiniz ki yazarlık demek, aynı zamanda göze hitap da edebilmektir. Geçtiğimiz günlerde bir yazar, zaman zaman romanlarının 'el yazısıyla' kaleme aldığını dile getirdi. Yazdığı kısımdan bir kısım paylaşan yazar, hem görenleri kitap okumaktan soğuttu, hem de goygoycuların radarına girdi. Sümer yazısını andıran o tuhaf yazıya gelin hep beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde Emir Berke Yaşar isimli bir yazar, zaman zaman romanını kalemle yazdığını dile getirerek el yazısını paylaştı. Gören kullanıcılar ise kitap okumaya adeta tövbe etti.
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Gelin, yorumlardan bazılarına hep beraber bakalım👇
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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