Sümer Yazısını Andıran Pek Bi' Tuhaf Yazısıyla Görenleri Kitap Okumaya Tövbe Ettiren Yazar

Sizler de takdir edersiniz ki yazarlık demek, aynı zamanda göze hitap da edebilmektir. Geçtiğimiz günlerde bir yazar, zaman zaman romanlarının 'el yazısıyla' kaleme aldığını dile getirdi. Yazdığı kısımdan bir kısım paylaşan yazar, hem görenleri kitap okumaktan soğuttu, hem de goygoycuların radarına girdi. Sümer yazısını andıran o tuhaf yazıya gelin hep beraber bakalım...