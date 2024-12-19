Flört Yeteneklerini Görsellerle Anlatarak Herkese Kahkaha Attıran Kişiler
Flört Yeteneklerini Görsellerle Anlatarak Herkese Kahkaha Attıran Kişiler
Flört ederken hepimiz farklı davranış türleri benimseyebiliriz. Fakat ciddi düşündüğümüz biriyle flört ederken nasıl davranıyoruz? Bir kullanıcı diğer kullanıcılardan fotoğraflarla flört yeteneklerini anlatmasını istedi. Gelen cevaplar ise herkese kahkaha attırdı. Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Flört yeteneklerini" sordu.
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Diğer kullanıcılar da flört yeteneklerini görsellerle anlattılar.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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