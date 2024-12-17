Başlarına Gelen Birbirinden İbretlik Olayları Anlatarak Hepimizi Karmaya İnandıran Kişiler
Başlarına Gelen Birbirinden İbretlik Olayları Anlatarak Hepimizi Karmaya İnandıran Kişiler
Hayat bazen karşımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Bu, bir olay da olabilir, bir insan da... Ancak birinin ahını aldığınızda, er ya da geç bunun bedeli karşınıza çıkar. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, diğerlerinden yaşadıkları ibretlik olayları paylaşmalarını istedi. Gelen cevaplar, karmanın varlığına inandıracak türdendi.
İşte o hikayeler...
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Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Ahınızın çıktığı bir olay oldu mu?" diye sordu
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Gelen cevaplar is hepimizi karmaya inandıracak cinstendi. Buyurun beraber göz atalım...
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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