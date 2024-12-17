onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Başlarına Gelen Birbirinden İbretlik Olayları Anlatarak Hepimizi Karmaya İnandıran Kişiler

Başlarına Gelen Birbirinden İbretlik Olayları Anlatarak Hepimizi Karmaya İnandıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 23:07

Hayat bazen karşımıza beklenmedik zorluklar çıkarır. Bu, bir olay da olabilir, bir insan da... Ancak birinin ahını aldığınızda, er ya da geç bunun bedeli karşınıza çıkar. Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, diğerlerinden yaşadıkları ibretlik olayları paylaşmalarını istedi. Gelen cevaplar, karmanın varlığına inandıracak türdendi.  

İşte o hikayeler...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Ahınızın çıktığı bir olay oldu mu?" diye sordu

Bir kullanıcı, diğer kullanıcılara "Ahınızın çıktığı bir olay oldu mu?" diye sordu
twitter.com

Gelen cevaplar is hepimizi karmaya inandıracak cinstendi. Buyurun beraber göz atalım...

Gelen cevaplar is hepimizi karmaya inandıracak cinstendi. Buyurun beraber göz atalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın