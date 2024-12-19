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Uzman Açıkladı: Beyindeki Negatif Düşüncelerden Kurtulmak İçin Bu Metodu Kullanın

Uzman Açıkladı: Beyindeki Negatif Düşüncelerden Kurtulmak İçin Bu Metodu Kullanın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 12:51

Beynimiz, evrimsel olarak olumsuz deneyimlere odaklanmaya programlanmış olsa da, olumlu deneyimleri bilinçli bir şekilde güçlendirmek mümkün. Nöropsikolog Rick Hanson, “yerleştirme” adı verilen bir teknikle, olumlu duyguları kalıcı hale getirmenin yollarını açıklıyor. Bu yöntemde, güzel anları fark etmek, üzerinde durmak ve hissetmek temel adımları oluşturuyor. Beyni bu şekilde eğitmek, sadece o anı daha keyifli kılmakla kalmıyor, gelecekte pozitifliğe daha fazla odaklanmayı da sağlıyor. Düzenli uygulamayla, olumsuzluk eğilimini dengeleyip daha mutlu bir zihin yapısına ulaşmak mümkün. Ayrıca negatif düşüncelerden de uzun bir süreliğine bu sayede kurtulabilirsiniz.

Gelin, detaylara beraber bakalım...

Kaynak: https://nypost.com/2024/12/17/health/...
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Beynimizde sürekli olarak negatif düşüncelerle yaşamak hayatı daha zor hale getiriyor. Çevreden gelen "Sadece kendine güven" önerileri ise pek işe yaramıyor.

Beynimizde sürekli olarak negatif düşüncelerle yaşamak hayatı daha zor hale getiriyor. Çevreden gelen "Sadece kendine güven" önerileri ise pek işe yaramıyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir beyin antrenmanı uzmanı, "yerleştirme" metoduyla beyindeki negatif düşüncelerden kurtulma yolunu açıkladı.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir beyin antrenmanı uzmanı, "yerleştirme" metoduyla beyindeki negatif düşüncelerden kurtulma yolunu açıkladı.

Öncelikle insan beyninin pozitiften ziyade negatif düşüncelere odaklandığını unutmamak gerekiyor.

Bu durum, iş yerinde gelen genel olarak olumlu bir geri bildirimin içindeki tek bir eleştiriye takılıp kalmak ya da geçmişte yaşadığı utanç verici bir anı, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, kafasında döndürüp duranlar için için gayet tanıdık gelebilir.

Evrimsel olarak bakarsak, olumsuza odaklanmak aslında mantıklı bir şey. Sonuçta tehlikelerden kaçmayı böyle öğrenmişiz.

Ama günümüz dünyasında bu, küçük sıkıntılara gereğinden fazla tepki vermekten fazlası değil aslında. Bu da insanı karamsar ve mutsuz yapabiliyor.

Beyin antrenmanı uzmanı Leyes’in sıkça başvurduğu bu yöntem, nöropsikolog Rick Hanson tarafından geliştirilen ve “yerleştirme” olarak adlandırılan bir teknik.

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Dr. Hanson’a göre öğrenme süreci iki aşamadan oluşuyor: Aktivasyon ve Yerleştirme. Aktivasyon aşamasında, iyi ya da kötü, bir deneyimi yaşıyoruz. Yerleştirme aşamasında ise bu deneyimin anısını beynimize “yerleştiriyoruz.”

Dr. Hanson’a göre öğrenme süreci iki aşamadan oluşuyor: Aktivasyon ve Yerleştirme. Aktivasyon aşamasında, iyi ya da kötü, bir deneyimi yaşıyoruz. Yerleştirme aşamasında ise bu deneyimin anısını beynimize “yerleştiriyoruz.”

“Bu yerleştirme gerçekleşmezse, yani deneyim kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmazsa, olumlu deneyimler, sadece o anlık hoş bir duygu yaratır ama kalıcı bir etkisi olmaz,” diye açıklıyor Hanson. “Bu durumda ne bir öğrenme gerçekleşir, ne bir gelişim olur, ne de bir iyileşme sağlanır.”

Diğer yandan, olumsuz deneyimler evrimsel olarak zaten otomatik bir şekilde yerleşiyor. Bu yüzden, olumlu deneyimleri bilinçli olarak yerleştirmek için çaba göstermek gerekiyor.

Diğer yandan, olumsuz deneyimler evrimsel olarak zaten otomatik bir şekilde yerleşiyor. Bu yüzden, olumlu deneyimleri bilinçli olarak yerleştirmek için çaba göstermek gerekiyor.

Hanson, bu güzel duygular üzerinde beş ila on saniye ya da daha fazla durmanızı öneriyor.

“Bu nöronlar ne kadar uzun süre ve yoğun bir şekilde birlikte aktif olursa, bu içsel gücü beyninize o kadar güçlü bir şekilde kazandırmış olursunuz” diyor Hanson.

Bu yöntemi uyguladığınızda sadece o anda daha fazla pozitif hissetmekle kalmıyorsunuz; aynı zamanda beyninize gelecekte olumlu şeylere odaklanmayı öğretiyorsunuz.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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