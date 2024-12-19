Uzman Açıkladı: Beyindeki Negatif Düşüncelerden Kurtulmak İçin Bu Metodu Kullanın
Beynimiz, evrimsel olarak olumsuz deneyimlere odaklanmaya programlanmış olsa da, olumlu deneyimleri bilinçli bir şekilde güçlendirmek mümkün. Nöropsikolog Rick Hanson, “yerleştirme” adı verilen bir teknikle, olumlu duyguları kalıcı hale getirmenin yollarını açıklıyor. Bu yöntemde, güzel anları fark etmek, üzerinde durmak ve hissetmek temel adımları oluşturuyor. Beyni bu şekilde eğitmek, sadece o anı daha keyifli kılmakla kalmıyor, gelecekte pozitifliğe daha fazla odaklanmayı da sağlıyor. Düzenli uygulamayla, olumsuzluk eğilimini dengeleyip daha mutlu bir zihin yapısına ulaşmak mümkün. Ayrıca negatif düşüncelerden de uzun bir süreliğine bu sayede kurtulabilirsiniz.
Gelin, detaylara beraber bakalım...
Beynimizde sürekli olarak negatif düşüncelerle yaşamak hayatı daha zor hale getiriyor. Çevreden gelen "Sadece kendine güven" önerileri ise pek işe yaramıyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde bir beyin antrenmanı uzmanı, "yerleştirme" metoduyla beyindeki negatif düşüncelerden kurtulma yolunu açıkladı.
Öncelikle insan beyninin pozitiften ziyade negatif düşüncelere odaklandığını unutmamak gerekiyor.
Evrimsel olarak bakarsak, olumsuza odaklanmak aslında mantıklı bir şey. Sonuçta tehlikelerden kaçmayı böyle öğrenmişiz.
Beyin antrenmanı uzmanı Leyes’in sıkça başvurduğu bu yöntem, nöropsikolog Rick Hanson tarafından geliştirilen ve “yerleştirme” olarak adlandırılan bir teknik.
Dr. Hanson’a göre öğrenme süreci iki aşamadan oluşuyor: Aktivasyon ve Yerleştirme. Aktivasyon aşamasında, iyi ya da kötü, bir deneyimi yaşıyoruz. Yerleştirme aşamasında ise bu deneyimin anısını beynimize “yerleştiriyoruz.”
Diğer yandan, olumsuz deneyimler evrimsel olarak zaten otomatik bir şekilde yerleşiyor. Bu yüzden, olumlu deneyimleri bilinçli olarak yerleştirmek için çaba göstermek gerekiyor.
Bu yöntemi uyguladığınızda sadece o anda daha fazla pozitif hissetmekle kalmıyorsunuz; aynı zamanda beyninize gelecekte olumlu şeylere odaklanmayı öğretiyorsunuz.
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