Uzman Açıkladı: Beyindeki Negatif Düşüncelerden Kurtulmak İçin Bu Metodu Kullanın

Hanson, bu güzel duygular üzerinde beş ila on saniye ya da daha fazla durmanızı öneriyor.

“Bu nöronlar ne kadar uzun süre ve yoğun bir şekilde birlikte aktif olursa, bu içsel gücü beyninize o kadar güçlü bir şekilde kazandırmış olursunuz” diyor Hanson.