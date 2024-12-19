Hapishanede Doğum Yapıp Parmaklıklar Ardında Hayatının Aşkını Bulan Kadının İlginç Hikayesi

'Çocuklarım 12, 13 ve 15 yaşında, en büyüğüm ise 24 yaşında. Çocuklarım hala çok küçük. Şu an, onlara iyi birer rol model olmak için en doğru zaman.'

'Çocuklarımın, benim yaşadığım hayattan daha iyi bir hayatı olmasını sağlamak için mücadele ediyorum.'

'Madde bağımlılığı tedavi merkezinden çıktığımda, eve döndüm ve elimde hiçbir şey yoktu. Ne bir saç maşası, ne başka bir şey vardı. Sadece üzerimdeki ayakkabılarım, iç çamaşırım ve sutyenim vardı, başka hiçbir eşyam yoktu.'