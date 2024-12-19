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Hapishanede Doğum Yapıp Parmaklıklar Ardında Hayatının Aşkını Bulan Kadının İlginç Hikayesi

Hapishanede Doğum Yapıp Parmaklıklar Ardında Hayatının Aşkını Bulan Kadının İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 16:42

Hapishanede doğum yaptıktan sonra, parmaklıklar ardında hayatının aşkını bulan Lynette, zorlu bir geçmişi geride bırakıp, cezaevindeki Angel ile sıra dışı bir ilişki yaşamaya başladı. Hapishanede başlayan bu aşk, yıllar süren zorlukların ardından hayatını tamamen değiştirdi. Her şeye sıfırdan başlayan çiftin hikayesi ise dram filmlerini aratmadı.

Gelin, hep beraber bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/323...
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Geçtiğimiz günlerde "Love Within Walls: A Prison Wife Podcast"ın yeni bölümünde Lynette, eşi Angel Barrios ile birlikte nasıl tanıştıklarını ve sıra dışı ilişkilerini nasıl yürüttüklerini anlattılar.

Geçtiğimiz günlerde "Love Within Walls: A Prison Wife Podcast"ın yeni bölümünde Lynette, eşi Angel Barrios ile birlikte nasıl tanıştıklarını ve sıra dışı ilişkilerini nasıl yürüttüklerini anlattılar.

Lynette ayrıca geçmişiyle ilgili tüm detayları paylaştı ve sekiz ay cezaevinde yattığını, hatta orada doğum yaptığını bile söyledi.

Lynette, “Hamileydim ve üçüncü oğlumu hapishanede doğurdum,” dedi.

“Beni hastaneye götürdüler, orada doğum yaptım, 24 saat içinde tekrar hapishaneye geri döndüm, bebeğimi yanımda getirmediler, buna gerçekten inanmak zor'

Lynette, çocukluğundan bahsederken şunları söyledi: "14 yaşıma geldiğimde sokaklardaydım ve yasaklı madde bağımlısıydım. Küçük yaşlarda sokaklarda geziyor, yanlış işler yapıyorduk."

Lynette, çocukluğundan bahsederken şunları söyledi: "14 yaşıma geldiğimde sokaklardaydım ve yasaklı madde bağımlısıydım. Küçük yaşlarda sokaklarda geziyor, yanlış işler yapıyorduk."

'Çocuklarım 12, 13 ve 15 yaşında, en büyüğüm ise 24 yaşında. Çocuklarım hala çok küçük. Şu an, onlara iyi birer rol model olmak için en doğru zaman.'

'Çocuklarımın, benim yaşadığım hayattan daha iyi bir hayatı olmasını sağlamak için mücadele ediyorum.'

'Madde bağımlılığı tedavi merkezinden çıktığımda, eve döndüm ve elimde hiçbir şey yoktu. Ne bir saç maşası, ne başka bir şey vardı. Sadece üzerimdeki ayakkabılarım, iç çamaşırım ve sutyenim vardı, başka hiçbir eşyam yoktu.'

2010 yılında cezaevinden şartlı tahliye ile çıktı ve dört yıl sonra, 2014 sonunda Angel ile tanıştı. Ancak bu ilişki sıradan değildi, çünkü Angel hâlâ hapishanedeydi. Lynette, "Facebook'ta tanıştık, o zamanlar profil resminden cezaevinde olduğunu anlayabiliyordum. Ortak arkadaşlarımız vardı, ben de ekledim, ve işte o zaman her şey başladı," diye anlattı.

2010 yılında cezaevinden şartlı tahliye ile çıktı ve dört yıl sonra, 2014 sonunda Angel ile tanıştı. Ancak bu ilişki sıradan değildi, çünkü Angel hâlâ hapishanedeydi. Lynette, "Facebook'ta tanıştık, o zamanlar profil resminden cezaevinde olduğunu anlayabiliyordum. Ortak arkadaşlarımız vardı, ben de ekledim, ve işte o zaman her şey başladı," diye anlattı.

Lynette, Angel'dan 11 yaş büyük olmasına rağmen, yaş farkı onları etkilemedi. 'Önce iyi arkadaş olduk, sonra çok hızlı bir şekilde yakınlaştık,' dedi.

Ancak işin ilginç yanı, Angel'ın o zamanlar hala evli olmasıydı. 'Eşimle ayrılmıştık ama resmi olarak hâlâ evliydim. Sosyal medyada Lynette'in sayfasını gördüm, ona mesaj attım ve zamanla daha çok konuştuk,' dedi Angel.

İlk kez yüz yüze görüşmeleri de kolay olmadı çünkü Lynette, geçmişte cezaevinde olduğu için ziyaret başvurusu reddedilmişti. Ancak Lynette pes etmedi, itiraz etti ve altı ay sonra başvurusu kabul edildi. İlk kez bir araya geldiklerinde, ilişkileri hapishanede devam etti.

İlk kez yüz yüze görüşmeleri de kolay olmadı çünkü Lynette, geçmişte cezaevinde olduğu için ziyaret başvurusu reddedilmişti. Ancak Lynette pes etmedi, itiraz etti ve altı ay sonra başvurusu kabul edildi. İlk kez bir araya geldiklerinde, ilişkileri hapishanede devam etti.

Angel, 2013'te 19 yaşında hapse girmişti ve 2024'te 30 yaşında serbest kaldı. İlişkileri zorlu bir süreçten geçse de birbirlerini her yönüyle tanımaya başladılar. 'Duygusal bir bağ kurduk, birbirimize her şeyimizi anlattık,' dedi Angel.

Çift, 2020 yılında, Angel hâlâ hapishanedeyken evlendi. Lynette, 6 yıl sonunda, "Angel gerçekten çok olgunlaştı. Ama ben de kendi hayatımda dengeyi kurmaya özen gösterdim. Çocuklarım ve işim vardı ama buna rağmen Angel’la ilgilenmekten vazgeçmedim," diye paylaştı.

Çift, 2020 yılında, Angel hâlâ hapishanedeyken evlendi. Lynette, 6 yıl sonunda, "Angel gerçekten çok olgunlaştı. Ama ben de kendi hayatımda dengeyi kurmaya özen gösterdim. Çocuklarım ve işim vardı ama buna rağmen Angel’la ilgilenmekten vazgeçmedim," diye paylaştı.

Lynette, 'O hapis yatıyor diye ben de hayatımı durdurmadım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim ve bunu evliliğimize yansıttım,' diye ekledi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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