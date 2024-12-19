Hapishanede Doğum Yapıp Parmaklıklar Ardında Hayatının Aşkını Bulan Kadının İlginç Hikayesi
Hapishanede Doğum Yapıp Parmaklıklar Ardında Hayatının Aşkını Bulan Kadının İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/323...
Hapishanede doğum yaptıktan sonra, parmaklıklar ardında hayatının aşkını bulan Lynette, zorlu bir geçmişi geride bırakıp, cezaevindeki Angel ile sıra dışı bir ilişki yaşamaya başladı. Hapishanede başlayan bu aşk, yıllar süren zorlukların ardından hayatını tamamen değiştirdi. Her şeye sıfırdan başlayan çiftin hikayesi ise dram filmlerini aratmadı.
Gelin, hep beraber bakalım...
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Geçtiğimiz günlerde "Love Within Walls: A Prison Wife Podcast"ın yeni bölümünde Lynette, eşi Angel Barrios ile birlikte nasıl tanıştıklarını ve sıra dışı ilişkilerini nasıl yürüttüklerini anlattılar.
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Lynette, çocukluğundan bahsederken şunları söyledi: "14 yaşıma geldiğimde sokaklardaydım ve yasaklı madde bağımlısıydım. Küçük yaşlarda sokaklarda geziyor, yanlış işler yapıyorduk."
2010 yılında cezaevinden şartlı tahliye ile çıktı ve dört yıl sonra, 2014 sonunda Angel ile tanıştı. Ancak bu ilişki sıradan değildi, çünkü Angel hâlâ hapishanedeydi. Lynette, "Facebook'ta tanıştık, o zamanlar profil resminden cezaevinde olduğunu anlayabiliyordum. Ortak arkadaşlarımız vardı, ben de ekledim, ve işte o zaman her şey başladı," diye anlattı.
İlk kez yüz yüze görüşmeleri de kolay olmadı çünkü Lynette, geçmişte cezaevinde olduğu için ziyaret başvurusu reddedilmişti. Ancak Lynette pes etmedi, itiraz etti ve altı ay sonra başvurusu kabul edildi. İlk kez bir araya geldiklerinde, ilişkileri hapishanede devam etti.
Çift, 2020 yılında, Angel hâlâ hapishanedeyken evlendi. Lynette, 6 yıl sonunda, "Angel gerçekten çok olgunlaştı. Ama ben de kendi hayatımda dengeyi kurmaya özen gösterdim. Çocuklarım ve işim vardı ama buna rağmen Angel’la ilgilenmekten vazgeçmedim," diye paylaştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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