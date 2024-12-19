Sadece Kendinden Genç Erkeklerle Vakit Geçiren 64 Yaşındaki Girişimciden İlginç Açıklamalar

Son zamanlarda yaş farkı ilişkilerde sıkça tartışılan bir konu olsa da toplumda bu durum artık bir tabu olmaktan çıkmış gibi. Geçtiğimiz günlerde, bir reklam ajansının CEO'su olan Cindy Gallop, genç erkeklerle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. 64 yaşındaki Gallop, kendisi için en önemli kriterin 'dayanıklılık' olduğunu belirtti ve bu özelliği yaşıtlarında bulamadığını vurguladı. Gallop’un diğer açıklamaları ise bir hayli şaşırtıcıydı.

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