Sadece Kendinden Genç Erkeklerle Vakit Geçiren 64 Yaşındaki Girişimciden İlginç Açıklamalar
Sadece Kendinden Genç Erkeklerle Vakit Geçiren 64 Yaşındaki Girişimciden İlginç Açıklamalar
Son zamanlarda yaş farkı ilişkilerde sıkça tartışılan bir konu olsa da toplumda bu durum artık bir tabu olmaktan çıkmış gibi. Geçtiğimiz günlerde, bir reklam ajansının CEO'su olan Cindy Gallop, genç erkeklerle ilgili dikkat çeken itiraflarda bulundu. 64 yaşındaki Gallop, kendisi için en önemli kriterin 'dayanıklılık' olduğunu belirtti ve bu özelliği yaşıtlarında bulamadığını vurguladı. Gallop’un diğer açıklamaları ise bir hayli şaşırtıcıydı.
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Sizler de takdir edersiniz ki ilişkilerde yaş farkı en çok tartışılan konulardan bir tanesi.
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Fakat 64 yaşındaki başarılı CEO Cindy Gallop, bu konu hakkında tüm düşüncelerini direkt olarak söylemekten geri durmuyor. Kendinden yaşça küçük erkeklerle "takıldığını" dile getiren girişimci, bunun sebeplerini geçtiğimiz günlerde anlattı.
Başarılı girişimciye göre en önemli özellik "dayanıklılık". Yaşıtlarının bu konuda pek iyi olmadığını vurgulayan Gallop, genelde genç erkeklerin kendisiyle iletişim kurmak istediğini söylüyor.
"Ben çekici, başarılı bir kariyeri olan olgun bir kadındım. Düzen kurmak istemedim, evlenmek istemedim, çocuk sahibi olmayı da istemedim. Tek istediğim biraz eğlenmekti ve o zamandan beri genç erkeklerle mutlu bir şekilde flört ediyorum."
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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