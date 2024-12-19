Gözyaşlarımızı Tutamadık: Güneşi Gördüm Filminin Son Sahnesi Tekrardan Viral Oldu

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği *Güneşi Gördüm* filmi, çıktığı dönemde hepimizi derin bir dramaya boğmuştu. Sinefillerin favorisi haline gelen film, sık sık viral olmayı başarıyor. Bu sefer ise Kadri karakterinin vurulduğu son sahne sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler, her zaman olduğu gibi, bu sefer de gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadılar.

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