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Gözyaşlarımızı Tutamadık: Güneşi Gördüm Filminin Son Sahnesi Tekrardan Viral Oldu

Gözyaşlarımızı Tutamadık: Güneşi Gördüm Filminin Son Sahnesi Tekrardan Viral Oldu

film
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.12.2024 - 15:49

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini üstlendiği *Güneşi Gördüm* filmi, çıktığı dönemde hepimizi derin bir dramaya boğmuştu. Sinefillerin favorisi haline gelen film, sık sık viral olmayı başarıyor. Bu sefer ise Kadri karakterinin vurulduğu son sahne sosyal medyada gündem oldu. İzleyenler, her zaman olduğu gibi, bu sefer de gözyaşlarına hakim olamayarak duygusal anlar yaşadılar.

İşte detaylar...

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Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Güneşi Gördüm filmini bilmeyeniniz yoktur. Kadri karakterinin kimlik arayışı sırasında yaşadıkları, izleyenlere buram buram dram yaşatıyor.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenliğini yaptığı Güneşi Gördüm filmini bilmeyeniniz yoktur. Kadri karakterinin kimlik arayışı sırasında yaşadıkları, izleyenlere buram buram dram yaşatıyor.

Bazılarımızın aklına kazınan o final sahnesi, geçtiğimiz günlerde tekrardan viral oldu. Kadri'nin vurulduğu o sahnede yine gözyaşlarımıza hakim olamadık.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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