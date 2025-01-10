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Finale Son Adım: MasterChef'te İkinci Finalist Kim Oldu?

Finale Son Adım: MasterChef'te İkinci Finalist Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 00:16

Büyük final için geri sayımın başladığı MasterChef Türkiye’de bu akşam ikinci finalist belirleniyor. İlk finalist Onur olurken finalde Onur'a eşlik edecek isim merak konusu oldu. Şeflerin oylamasıyla ikinci finalist sonunda belirlendi. Peki, MasterChef'te ikinci finalist kim oldu?

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MasterChef Türkiye'nin büyük finaline yalnızca 1 gün kaldı.

MasterChef Türkiye'nin büyük finaline yalnızca 1 gün kaldı.

Her turda şeflerden puan alan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken final koltuğuna ilk oturan isim Onur oldu.

Her turda şeflerden puan alan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele verirken final koltuğuna ilk oturan isim Onur oldu.

Burada bahsetmiştik:

Finalde Onur'un rakibi olacak ikinci finalist için Kerem, Semih ve Eda zorlu bir mücadeleye girdi. MasterChef'in ikinci finalisti jürinin oylarıyla belli oldu.

Finalde Onur'un rakibi olacak ikinci finalist için Kerem, Semih ve Eda zorlu bir mücadeleye girdi. MasterChef'in ikinci finalisti jürinin oylarıyla belli oldu.

İkinci finalist Kerem Bilginer oldu.

İkinci finalist Kerem Bilginer oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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