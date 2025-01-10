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Deniz Can Aktaş, Hudutsuz Sevda'nın Kaza Sahnesinde Az Daha Miray Daner'i Yaralıyormuş

Deniz Can Aktaş, Hudutsuz Sevda'nın Kaza Sahnesinde Az Daha Miray Daner'i Yaralıyormuş

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.01.2025 - 20:03

NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda dizisinin son bölümüne Halil İbrahim ve Zeynep'in arabayla kaza yaptığı sahne damga vurmuştu. Söz konusu sahnenin kamera arkasını Zeynep'i canlandıran Miray Daner paylaştı. Daner, Deniz Can Aktaş'ın çekim esnasında kafasına araba tavanını düşürdüğü anları paylaşıp 'Bazen ufak aksilikler yaşanmıyor değil' yazdı. İşte o anlar...

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NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, son bölümündeki kaza sahnesiyle yürekleri ağıza getirdi.

NOW'da iki sezondur yayınlanan Hudutsuz Sevda, son bölümündeki kaza sahnesiyle yürekleri ağıza getirdi.

Halil İbrahim ve Zeynep'in Kaan yüzünden kaza yaptığı anlar hop oturup hop kalkmamıza neden olurken Zeynep'i canlandıran Miray Daner'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Halil İbrahim ve Zeynep'in Kaan yüzünden kaza yaptığı anlar hop oturup hop kalkmamıza neden olurken Zeynep'i canlandıran Miray Daner'den sürpriz bir paylaşım geldi.

Söz konusu kaza sahnesinin kamera arkasını paylaşan Daner, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'ı etiketleyerek "Bazen ufak aksilikler yaşanmıyor değil" yazdı.

Söz konusu kaza sahnesinin kamera arkasını paylaşan Daner, rol arkadaşı Deniz Can Aktaş'ı etiketleyerek "Bazen ufak aksilikler yaşanmıyor değil" yazdı.

Aktaş'ın arabanın tavanını Daner'in kafasına düşürdüğü kamera arkası kısa sürede viral oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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