Herkes Öyle Sesleniyormuş: Mert Yazıcıoğlu'ndan "Cüneyd Efendi" İtirafı
Herkes Öyle Sesleniyormuş: Mert Yazıcıoğlu'ndan "Cüneyd Efendi" İtirafı
NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar'da Cüneyd karakterini canlandıran Mert Yazıcıoğlu, Magazin Burada kameralarına konuştu. Kendi ismiyle değil, 'Cüneyd Efendi' olarak çağırıldığını belirten Yazıcıoğlu, her karakterinde bu durumu yaşadığını belirtti. İşte o anlar...
KAYNAK: Magazin Burada
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NOW ekranlarında 2 sezondur yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi resmen gönlümüzde taht kurdu. Özellikle de Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Cüneyd karakteriyle.
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Canlandırdığı karakter fenomen haline gelen Yazıcıoğlu, Magazin Burada kameralarına karakteri hakkında itirafta bulundu.
Kendisine ismi yerine Cüneyd Efendi olarak seslenilmesi sorulan Yazıcıoğlu, "Sağolsunlar" diyerek bunu doğruladı.
Yazıcıoğlu, bu durumun önceki projelerinde de başına geldiğini ve isminden çok karakter ismiyle anıldığını belirtti.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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