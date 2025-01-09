Survivor 2023'te Asena'yı "Dişlerini Sökeceğim" Diyerek Tehdit Eden Yusuf Yıldız Olayı
Survivor 2023'te Asena'yı "Dişlerini Sökeceğim" Diyerek Tehdit Eden Yusuf Yıldız Olayı
Survivor 2025 kadrosunda yer alan Yusuf Yıldız, 2023 yılında yarışmacılardan Asena'yı tehdit etmesiyle gündem oldu. Survivor 2023'te Asena'yı 'Dişlerini sökeceğim' diyerek tehdit edip ceza alan Yusuf'un bu sene yine Survivor'a katılması seyircinin gözünden kaçmadı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem olunca biz de neler yaşanmıştı sizler için araştırdık.
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Survivor 2025'e yedeklerden dahil olan Yusuf Yıldız, önceki sezonlarda yarışmış bir isimdi.
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2023 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Yusuf, o sezonu epey olaylı geçirmişti. Survivor 2025'te Yusuf Yıldız'ı gören dikkatli izleyiciler ise Yusuf'un ceza almasına neden olan tehdit olayını unutmadı.
Sıkı Survivor takipçileri 2023 sezonunda Yusuf Yıldız'ın Asena'yı "Dişlerini sökeceğim" diyerek tehdit ettiği anları tekrardan gündeme getirdi. E haliyle biz de merak edip araştırdık ve olayın kısa bir özetini çıkardık.
Söz konusu olayda Yusuf Yıldız, mavi takıma geçen eski takım arkadaşı Asena'ya ağır hakaret ve tehditlerde bulunuyor.
Oyunu kaybetmesinin ardından Asena'ya yönelen Yıldız, "Göreceksin sen, seninle hesaplaşacağım. Sana kemik vereceğim dişlerini sökeceğim senin" ifadelerini kullanıyor.
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Söz konusu olayda Asena, Yusuf'u Murat Ceylan'a şikayet etmiş ve Yusuf Yıldız, bu sözlerini Asena'ya ya da mavi takımdan herhangi birine söylemediğini dile getirmişti.
Murat Ceylan ise "Hatalısın, benim gözümde. Hiçbir yarışmacı bir diğerine bu tip ithamlarda bulunamaz. Oyuna diyorsun, başka bir şeye diyorsun. Ekranda görünen öyle görünmüyor. Bu iş burada bitmedi. Ben Acun ağabey ile paylaşacağım bunu. Bu yaşanan gerçekten çok üzücü" demişti.
Söz konusu olayın ardından düzenlenen acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, Yusuf'a Asena'dan özür dilemesi halinde 3 ödül cezası vermişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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