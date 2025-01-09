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Kızılcık Şerbeti'ndeki "Nilay" Karakteri İçin Bozulan Senaryoya Aşırı Haklı Flood

Kızılcık Şerbeti'ndeki "Nilay" Karakteri İçin Bozulan Senaryoya Aşırı Haklı Flood

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.01.2025 - 12:25

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3 sezondur yayınlanan dizi için artık seyirci bazı şeyleri önceden tahmin edebilir oldu. Buna en büyük örnek ise Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin her zaman haklı çıkması, tüm büyük bombaları onun patlaması vb. şeyler. Bu duruma daha fazla dayanamayan bir Şerbo izleyicisi Nilay karakteri için mahvolan senaryo temalı bir flood yaptı.

KAYNAK: @cerenhamzaogl / X

Kaynak: https://x.com/cerenhamzaogl/status/18...
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3 sezondur hepimizi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

3 sezondur hepimizi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Her bir karakterin feleğin çemberinden geçtiği ve türlü sorunlar yaşadığı dizide Şerbo izleyicisi bilir ki Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterine asla bir şey olmuyor.

Her bir karakterin feleğin çemberinden geçtiği ve türlü sorunlar yaşadığı dizide Şerbo izleyicisi bilir ki Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterine asla bir şey olmuyor.

Annesinin dizinin senaristliğini üstlenmesi nedeniyle Civelek sık sık "torpilli" iddialarıyla gündem oluyor.

Annesinin dizinin senaristliğini üstlenmesi nedeniyle Civelek sık sık "torpilli" iddialarıyla gündem oluyor.

Canlandırdığı karakterin her konuda haklı çıkması, tüm büyük bombaları patlatması bir yana eşi kısır olmasına rağmen hamile kalıp Mustafa'yı aldatmayacağına inandırılan bir karakter haline gelmesi aslında bu iddiaları güçlendirdi. Yani Nilay'a hiçbir şey olmuyor.

Son bölümde ağır yaralanan ve öleceği iddia edilen Nilay karakterinin ölmeyeceğini düşünen seyircilerin aşırı fazla olması bile bu karaktere bir ayrıcalık yapıldığını düşündürmeye yeterken bir seyirci en sonunda isyan etti.

Son bölümde ağır yaralanan ve öleceği iddia edilen Nilay karakterinin ölmeyeceğini düşünen seyircilerin aşırı fazla olması bile bu karaktere bir ayrıcalık yapıldığını düşündürmeye yeterken bir seyirci en sonunda isyan etti.

Nilay karakteri uğruna Kızılcık Şerbeti senaryosunun mahvolması temalı bir flood hazırlayan kullanıcının paylaşımlarını sizler için derledik.

Nilay karakteri uğruna Kızılcık Şerbeti senaryosunun mahvolması temalı bir flood hazırlayan kullanıcının paylaşımlarını sizler için derledik.
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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