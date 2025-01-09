Kızılcık Şerbeti'ndeki "Nilay" Karakteri İçin Bozulan Senaryoya Aşırı Haklı Flood

Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. 3 sezondur yayınlanan dizi için artık seyirci bazı şeyleri önceden tahmin edebilir oldu. Buna en büyük örnek ise Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay karakterinin her zaman haklı çıkması, tüm büyük bombaları onun patlaması vb. şeyler. Bu duruma daha fazla dayanamayan bir Şerbo izleyicisi Nilay karakteri için mahvolan senaryo temalı bir flood yaptı.

KAYNAK: @cerenhamzaogl / X