Kızıl Goncalar, Tepki Alan Türban Sahnesinin Ardından Yeni Fragman Yayınladı
Kızıl Goncalar, Tepki Alan Türban Sahnesinin Ardından Yeni Fragman Yayınladı
NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin her bölümü olay olurken yeni bölüm fragmanındaki bir detay yoğun tepki toplamıştı. Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı sahne sosyal medyayı ayağa kaldırırken yapım ekibinden açıklama gelmişti. Fragmanı kaldıran NOW, yeni bölüm fragmanını gündem olan sahneyi çıkararak paylaştı.
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NOW'ın iddialı dizisi Kızıl Goncalar, her bölümüyle seyirciyi ekran başına toplamayı başarıyor.
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Senaryosu ve oyunculuklarıyla sık sık gündem olan Kızıl Goncalar, geçtiğimiz günlerde yeni bölüm fragmanındaki bir sahneyle tepkilerin odağına oturmuştu.
Birgül karakterinin türbanını çıkarıp ateşe atacağını gösteren sahne sosyal medyada uzun süre tartışılmış ve fragman kaldırılmıştı.
Dizinin yapımcısı Gold Film de hemen bir açıklama yaparak yanlış anlaşıldıklarını belirtmişti:
Kızıl Goncalar, söz konusu fragmanı sildikten sonra yeni bir fragman paylaştı. Yeni yayınlanan fragmanda tepki toplayan türban sahnesi yer almadı.
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İşte Kızıl Goncalar'ın ikinci defa paylaşılan yeni bölüm fragmanı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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