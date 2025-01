Kızıl Goncalar, Tepki Alan Türban Sahnesinin Ardından Yeni Fragman Yayınladı

NOW'ın sevilen dizisi Kızıl Goncalar, 2 sezondur pazartesi akşamlarına damga vuruyor. Dizinin her bölümü olay olurken yeni bölüm fragmanındaki bir detay yoğun tepki toplamıştı. Birgül'ün türbanını çıkarıp ateşe attığı sahne sosyal medyayı ayağa kaldırırken yapım ekibinden açıklama gelmişti. Fragmanı kaldıran NOW, yeni bölüm fragmanını gündem olan sahneyi çıkararak paylaştı.