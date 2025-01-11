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Onur mu Kerem mi? Sence MasterChef'te Şampiyon Kim Olur?

Onur mu Kerem mi? Sence MasterChef'te Şampiyon Kim Olur?

MasterChef Türkiye
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.01.2025 - 09:05

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük gün geldi çattı. Onur ve Kerem'in final koltuğuna oturduğu MasterChef'te iki yarışmacıdan biri MasterChef 2024 şampiyonu olacak. Peki, sen iddialı yarışmacılardan hangisinin şampiyon olacağını düşünüyorsun?

Sence MasterChef'in şampiyonu kim olur?

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Haziran ayında başlayan MasterChef yolculuğu 11 Ocak günü son bulacak ve bir yarışmacı şampiyon olacak.

Haziran ayında başlayan MasterChef yolculuğu 11 Ocak günü son bulacak ve bir yarışmacı şampiyon olacak.

Kerem ve Onur'un final koltuğuna oturduğu yarışmada ikiliden hangisinin kupayı kaldıracağı kestirilemezken bunu Onedio okuyucularına sorma kararı aldık.

Kerem ve Onur'un final koltuğuna oturduğu yarışmada ikiliden hangisinin kupayı kaldıracağı kestirilemezken bunu Onedio okuyucularına sorma kararı aldık.

Sence MasterChef Türkiye şampiyonu kim olur?

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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