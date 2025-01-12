Almanya Exatlon'dan Ayrılınca Survivor'a Katılacağı İddia Edilmişti: Turabi'nin Yeni Yarışması Belli Oldu
Almanya Exatlon'dan Ayrılınca Survivor'a Katılacağı İddia Edilmişti: Turabi'nin Yeni Yarışması Belli Oldu
Survivor'a katılacağına dair iddialar bulunan Turabi, daha önce Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğine dair açıklamalarda bulunmuş ve engellerini kaldırırsa katılabileceğini söylemişti. Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrılmıştı. Bu durum da Turabi'nin 1 Ocak'ta başlayan Survivor'a dahil olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirmişti. Turabi'nin hiç vakit kaybetmeden katılacağı program belli oldu!
Bakalım, hangi programa dahil olacakmış?
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Survivor denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Turabi Çamkıran'ın yeni sezonda yarışmada yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu.
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Ancak Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğini söyleyerek sınırları zorlayan açıklamalarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz gün sağlık sorunları sebebiyle Almanya Exatlon'dan ayrılan Turabi'nin Survivor'a katılacağına dair iddialar yeniden gündeme gelmişti.
Ancak Turabi'nin Survivor'a değil, The Challenge All Stars 5'a katılacağı ortaya çıktı!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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