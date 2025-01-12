Feyza Civelek'in Paylaşımından Ayşe'nin MasterChef Finaline Katılmamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Feyza Civelek'in Paylaşımından Ayşe'nin MasterChef Finaline Katılmamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
12 Aralık Pazar günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Oktay Kaynarca'nın moderatörlüğünde ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, pazar ve cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Yarışmacıların hem eğlenceli hem de zorlu sorulara yanıt verdiği Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam da ekrana damga vuran sorular yer aldı. 500 bin liralık Galatasaray sorusunda yarışmacı zor anlar yaşadı. İki şık arasında kalan yarışmacı çekilmek zorunda kaldı.
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2. Survivor'da 2025 sezonu büyük bir hızla başladı. 1 Ocak'ta başlayan sezonda daha ilk günden bu yana yarışmacılar arasında tansiyon epey yüksek. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Adem de sık sık bu özelliğiyle gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna katılmak istememesi sonucu eleştirilen Adem, bu kez de kadın yarışmacılara olan tavrı sebebiyle eleştirildi. Adem'in kadın yarışmacıları "azarladığını" söyleyen Efecan, bu yaklaşımı rahatsız edici buldu.
3. Survivor'a katılacağına dair iddialar bulunan Turabi, daha önce Acun Ilıcalı'nın kendisini engellediğine dair açıklamalarda bulunmuş ve engellerini kaldırırsa katılabileceğini söylemişti. Almanya Exatlon'da yarışan Turabi, geçtiğimiz günlerde sakatlığı sebebiyle yarışmadan ayrılmıştı. Bu durum da Turabi'nin 1 Ocak'ta başlayan Survivor'a dahil olacağına dair iddiaları yeniden gündeme getirmişti. Turabi'nin hiç vakit kaybetmeden katılacağı program belli oldu!
4. Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturma sonucu dizi-film sektöründe tekelleşme iddiaları gündeme geldi. Pek çok oyuncunun açıklama yaptığı konuda tekelleşme olduğunu destekleyenler kadar bu durumu reddedenler de oldu. İddiaların her geçen gün güçlendiği konu üzerine bir X kullanıcısı, takipçilerine "yetenekli olduğu halde değeri bilinmeyen oyuncuları" sordu. Bakalım hangi isimler yeniden gündeme gelmiş?
5. Televizyon ekranlarının en çok izlenen dizisi olma özelliğini koruyan Kızılcık Şerbeti, üçüncü sezonuna rağmen reytinglerde zirvede yer almaya devam ediyor. 10 reyting bandını geçen ve her hafta çok konuşulan dizinin en sevilen karakterlerinden biri Nursema. Karaktere hayat veren Ceren Karakoç, 1 yıl önce katıldığı Gör Beni programında önemli açıklamalarda bulunmuş.
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6. Kısmetse Olur fanları yıllar öncesinin heyecanını yaşıyor. Çünkü programın favori çiftlerinden Aycan ve Onur, programdan tam 9 yıl sonra barıştı! Aslında bu ikilinin ilişkileri program bittikten sonra da bir süre devam etmişti. O dönemde de izleyiciye 'gerçek' hissi veren aşkın seneler sonra yeniden alevlenmesi Kısmetse Olur fanlarının aşka inancını tazeledi. Aycan Varış, aşklarıyla ilgili bir de itirafta bulundu.
7. MasterChef 2024'te aylar süren mücadele son buldu. Yarışmanın başından bu yana favorilerden biri olarak görülen Onur Üresin, MasterChef 2024'ün şampiyonu oldu. İkinci olan Kerem de en az onun kadar favoriydi ancak tüm sezon boyunca izleyiciler Kerem'in şefler tarafından arka plana atıldığını dile getirmişlerdi. Kerem'in yarışmayla ilgili yaptığı paylaşıma yarışmacılardan Ezgi'nin yaptığı yorum, akıllara bu iddiaları getirdi.
8. Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in çıkardığı yangın sonucu birkaç isim rol gereği hayatını kaybetmiş ve diziden ayrılmıştı. O isimlerden biri de geçtiğimiz gün yayınlanan bölümün son sahnesinden de anladığımız üzere dizinin Nilay'ıydı. Karaktere hayat veren Feyza Civelek, bölüm yayınlanmadan önce verdiği röportajla diziden ayrıldığının sinyallerini zaten vermişti. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanında cenazeye dair bir kesitin yer almaması ve Feyza Civelek'in vedaya dair bir şey paylaşmaması akıllarda soru işareti oluşturmuştu. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Civelek, bu kez de yazdıklarıyla kafaları karıştırdı.
9. MasterChef Türkiye 2024’te şampiyonluk kupasının sahibi Onur Üresin oldu. Büyük finalde Kerem ile kıyasıya bir mücadele veren Onur azmiyle zirveye ulaştı. Şampiyon, sosyal medya paylaşımında ilk paylaşımını yaptı ve duygularını ifade ederek destekçilerine teşekkür etti.
10. MasterChef Türkiye’nin final gecesinde gözler Ayşe Ekiz’i aradı. Ancak yarışmanın bu yıl en çok konuşulan ismi stüdyoda yoktu. Peki Ayşe neden finale katılmadı? İşte açıklamalar ve Ayşe’nin yeni hayatıyla ilgili dikkat çeken detaylar!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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