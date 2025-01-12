Survivor'da Adem'in Kadın Yarışmacılara Tavrı Efecan'ın Tepkisini Çekti!
Survivor'da Adem'in Kadın Yarışmacılara Tavrı Efecan'ın Tepkisini Çekti!
Survivor'da 2025 sezonu büyük bir hızla başladı. 1 Ocak'ta başlayan sezonda daha ilk günden bu yana yarışmacılar arasında tansiyon epey yüksek. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Adem de sık sık bu özelliğiyle gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna katılmak istememesi sonucu eleştirilen Adem, bu kez de kadın yarışmacılara olan tavrı sebebiyle eleştirildi. Adem'in kadın yarışmacıları 'azarladığını' söyleyen Efecan, bu yaklaşımı rahatsız edici buldu.
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Survivor 2025 önceki sezonlarda olduğu gibi yine yüksek bir tansiyonla sezona başladı.
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Çoğunlukla bilinen isimlerin katıldığı sezonun konsepti All Star-Gönüllüler olarak belirlenmişti.
Yarışmaya her hafta yeni isimlerin eklenmesiyle takımlar kısa süre içinde değişmişti.
Tansiyonun epey yüksek olduğu yarışmada, Adem'in geçtiğimiz hafta bir oyuna çıkmak istememesi takım arkadaşlarının ve izleyicilerin tepkisini çekmişti.
Bu kez de Survivor'ın yeni bölümünden nefes kesen ve gergin bir fragman yayınlandı. Adem'in kadın yarışmacıları azarladığını söyleyen Efecan, bu tavrın rahatsız edici olduğunu dile getirdi.
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Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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