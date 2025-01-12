Survivor'da Adem'in Kadın Yarışmacılara Tavrı Efecan'ın Tepkisini Çekti!

Survivor'da 2025 sezonu büyük bir hızla başladı. 1 Ocak'ta başlayan sezonda daha ilk günden bu yana yarışmacılar arasında tansiyon epey yüksek. Yarışmanın favori isimlerinden biri olarak görülen Adem de sık sık bu özelliğiyle gündem oluyor. Geçtiğimiz günlerde oyuna katılmak istememesi sonucu eleştirilen Adem, bu kez de kadın yarışmacılara olan tavrı sebebiyle eleştirildi. Adem'in kadın yarışmacıları 'azarladığını' söyleyen Efecan, bu yaklaşımı rahatsız edici buldu.