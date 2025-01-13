Berrak Tüzünataç'tan Sektördeki Tekelleşme İddialarına Donald Trump Sloganlı Tepki!

Dizi-film sektörü son günlerde oldukça büyük iddialarla çalkalanıyor. Sektördeki tekelleşme iddiaları pek çok oyuncunun da dahil olduğu büyük bir tartışmaya dönüştü. Tekelleşme sebebiyle iş bulamadığını ve hatta sektörden silindiğini söyleyen oyuncularla birlikte bu iddiaları yalanlayanlar da oldu. İş bulmakta güçlük çeken oyuncular tepkilerini ortaya koyarken o isimlerden biri de Berrak Tüzünataç oldu. Ünlü oyuncu tavrını Donald Trump'ın sloganını uyarlayarak ortaya koydu.