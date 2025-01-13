Berrak Tüzünataç'tan Sektördeki Tekelleşme İddialarına Donald Trump Sloganlı Tepki!
Berrak Tüzünataç'tan Sektördeki Tekelleşme İddialarına Donald Trump Sloganlı Tepki!
Dizi-film sektörü son günlerde oldukça büyük iddialarla çalkalanıyor. Sektördeki tekelleşme iddiaları pek çok oyuncunun da dahil olduğu büyük bir tartışmaya dönüştü. Tekelleşme sebebiyle iş bulamadığını ve hatta sektörden silindiğini söyleyen oyuncularla birlikte bu iddiaları yalanlayanlar da oldu. İş bulmakta güçlük çeken oyuncular tepkilerini ortaya koyarken o isimlerden biri de Berrak Tüzünataç oldu. Ünlü oyuncu tavrını Donald Trump'ın sloganını uyarlayarak ortaya koydu.
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Rekabet Kurumu'nun dizi-film sektöründeki haksız kazançlara yönelik başlattığı soruşturma sonucunda oyunculuk camiası fena halde sarsıldı.
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Pek çok ünlü ismin bağlı olduğu bir ajans, sektördeki tekelleşme iddialarının merkezinde yer aldı.
Bu iddiaların doğruluğunu dile getiren ve tepkisini ortaya koyan pek çok oyuncu oldu.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç da tekelleşme iddialarına sessiz kalmadı ve tepkisini Donald Trump sloganını konuya uyarlayarak dile getirdi.
Tüzünataç'ın o paylaşımını burada bulabilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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