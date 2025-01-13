Meğer Bu Yüzden ABD'ye Gitmiş! Doktorlar'ın Güzeller Güzeli Jülide'si Mehtap Altınok'un Tekelleşme İtirafları
Meğer Bu Yüzden ABD'ye Gitmiş! Doktorlar'ın Güzeller Güzeli Jülide'si Mehtap Altınok'un Tekelleşme İtirafları
Türkiye'nin gündeminde ünlü isimlerin menajerliğini yapan ve dizi-film sektöründe tekelleşme yarattığı iddia edilen menajer Ayşe Barım var. Günlerdir ardı arkası kesilmeyen iddialar, ünlü oyuncuların da konuya dahil olmasıyla büyüdü. Söz konusu iddialarda adı geçen ünlü isimlerden tek tek açıklamalar gelirken tekelleşmeden dolayı hakkının yendiğini düşünen oyunculardan da itirafler geliyor.
Bir dönemin en popüler dizisi Doktorlar'da Jülide karakterine hayat veren Mehtap Altunok da dizi sektörüne dair itiraflarda bulundu.
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Ünlü isimlerin menajerliğini üstlenen ve ID İletişim'in kurucu ortağı olan Ayşe Barım hakkında bomba iddialar ortaya atıldı.
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Başta Serenay Sarıkaya olmak üzere, Ayşe Barım'ın oyuncularının sektörde ön plana çıkarıldığı, bunun için ise türlü yöntemler kullanıldığı iddia edildi. Son olarak Rekabet Kurumu soruşturma başlattı.
ID İletişim "Şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir" derken oyuncu Hazal Kaya bu iddialara en sert çıkan isim oldu.
Hazal Kaya'ya ve ID İletişim'e tepki gösterenlerden birisi de bir dönemin en popüler dizisi olan Doktorlar'da Jülide karakterine hayat veren Mehtap Altunok oldu.
Mehtap Altunok uzunca bir paylaşım yaparak hem ID İletişim'i hem de diğer oyuncuları etiketledi. "Neden ülkeyi terk ettiniz?' mesajlarına da bir cevabım olsun" diyen ünlü isim "Kan kusup kızılcık şerbeti içtik senelerce" dedi.
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Altunok'un paylaşımları ise bu şekilde;
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"Nihayetinde çok sevdiğim ülkemi kızımı da yanıma alarak terk ettim. Bizi çok sevdiğimiz işimizi yapamaz hale getirdiler. Ellerindeki oyuncularla büyün piyasayı, dijital dahil domine ettiler. Hakkımızı helal etmiyoruz. Haksız kazançla elde ettikleri her kuruşun hesabını verdiklerini hepimiz görmek istiyoruz."
"Şimdi kadın dayanışması yapan o arkadaşa da iki çift lafım var, hakkı yenip önüne görünmez bir set çekilen bizler de kadınız. Kadın dayanışmasında ezenin değil sistemin ezdiği kadınların yanında yer almayı denesin."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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