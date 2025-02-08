Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?

Ancak süreç ilerledikçe, kız kardeşlerin programdaki tutumları izleyiciler ve ekip tarafından dikkatle incelendi. Kızlar babaları Ali Şakar ile ilgili şiddet iddialarını kabul etmiyor hatta 'Her evde olur' diyerek normalleştiriyorlardı. Müge Anlı 'Şiddeti normalleştirmeyin.' diyerek kızları uyarsa da kızlar babaları hakkında gelen her türlü olumsuz ihbara karşıydı hatta büyük kız Nurcan, yayına gelmek isteyen babasını durdurdu, cevap vermek istediğinde ise susturdu.

Israrla dayılarını sorumlu bulan kızlara Müge Anlı, güzel bir haber de verdi. Annelerinin babaları tarafından Irak'ta bir erkeğe verildiğini söyleyenler hatta orda onu gören birileri bile vardı. Ancak kızlar annelerinin yaşama ihtimaline sevinmek yerine babalarının suçlanmasına öfkelenmeye devam edince Müge Anlı, bu şekilde yayına devam edemeyeceğini açıkladı.