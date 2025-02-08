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Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?

Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?

Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 09:36

Müge Anlı'da aranan 4 çocuk annesi Menekşe Güven'in kaybı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında olanlar nedeniyle Müge Anlı, olayı ekrana getirmeyi bıraktı. Peki, Menekşe Güven olayı ne, Menekşe Güven olayında neler yaşandı ve Müge Anlı neden olayı işlemeyi bıraktı, işte cevabı...

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Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne?

Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne?

2006 yılında Şırnak’ta yaşayan Menekşe Güven, yanında yüksek miktarda dövizle evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Aradan tam 19 yıl geçmesine rağmen, ailesi ondan herhangi bir iz bulamadı. Umutları tükenen kızları Linde, Betül ve Nurcan, kayıp annelerini bulabilmek için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Menekşe Güven’e Ne Oldu? Olayın Gizemi Devam Ediyor

Menekşe Güven’e Ne Oldu? Olayın Gizemi Devam Ediyor

Yayına katılan Menekşe Güven’in kızları, annelerinin ortadan kaybolmasından dayıları Şehvan’ı sorumlu tuttuklarını iddia etti. Program süresince, hem aile üyelerinin açıklamaları hem de olayla ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler dikkatle değerlendirildi. Ancak yayına ifade veren tanıkların iddiasına göre Menekşe Güven yaşıyor ve Irak'taydı. Görgü tanıkları Menekşe'nin dini nikahlı ve 4 çocuğunun babası olan Ali Şakar'dan şiddet gördüğünü söylüyordu. Ne yazık ki kadının kurtulmak isteyince Irak'ta bir erkeğe para karşılığı verildiğini iddia edenler oldu.

Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?

Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?

Ancak süreç ilerledikçe, kız kardeşlerin programdaki tutumları izleyiciler ve ekip tarafından dikkatle incelendi. Kızlar babaları Ali Şakar ile ilgili şiddet iddialarını kabul etmiyor hatta 'Her evde olur' diyerek normalleştiriyorlardı. Müge Anlı 'Şiddeti normalleştirmeyin.' diyerek kızları uyarsa da kızlar babaları hakkında gelen her türlü olumsuz ihbara karşıydı hatta büyük kız Nurcan, yayına gelmek isteyen babasını durdurdu, cevap vermek istediğinde ise susturdu.

Israrla dayılarını sorumlu bulan kızlara Müge Anlı, güzel bir haber de verdi. Annelerinin babaları tarafından Irak'ta bir erkeğe verildiğini söyleyenler hatta orda onu gören birileri bile vardı. Ancak kızlar annelerinin yaşama ihtimaline sevinmek yerine babalarının suçlanmasına öfkelenmeye devam edince Müge Anlı, bu şekilde yayına devam edemeyeceğini açıkladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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