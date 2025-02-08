Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?
Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?
Müge Anlı'da aranan 4 çocuk annesi Menekşe Güven'in kaybı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında olanlar nedeniyle Müge Anlı, olayı ekrana getirmeyi bıraktı. Peki, Menekşe Güven olayı ne, Menekşe Güven olayında neler yaşandı ve Müge Anlı neden olayı işlemeyi bıraktı, işte cevabı...
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Müge Anlı, Menekşe Güven Olayı Ne?
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Menekşe Güven’e Ne Oldu? Olayın Gizemi Devam Ediyor
Müge Anlı Neden Olayı İşlemeyi Bıraktı?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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