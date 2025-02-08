Müge Anlı, Ali Yanıç Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Kaybı Aramayı Neden Bıraktı?

Müge Anlı, 7 Şubat Cuma günkü yayınında olayı işlemeyi bıraktığını açıkladı. Ali Yanıç olayı ile ilgili 'Ben bunları yayında açıklayamam.' diye konuşan Anlı, genç adamın senet kavgası yüzünden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyordu.

Olayı yargıya teslim ettiğini açıklayan Müge Anlı, 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir.' dedi. 'Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum.' diyen Anlı, emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık işlemeyeceğini açıkladı.