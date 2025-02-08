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Müge Anlı, Ali Yanıç Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Kaybı Aramayı Neden Bıraktı?

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayı Ne Oldu? Müge Anlı Kaybı Aramayı Neden Bıraktı?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.02.2025 - 09:15

Müge Anlı'da aranan Ali Yanıç'ın kaybı ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı kaybını araştırdığı 27 yaşındaki Ali Yanıç ile ilgili herkesi merak ettiren bir açıklama yaptı. Peki, Müge Anlı'daki Ali Yanıç olayı ne oldu? Ali Yanıç öldürüldü mü? cinayet ihtimali güçlü mü? Müge Anlı, Ali Yanıç olayını araştırmayı neden bıraktı? İşte cevabı...

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Müge Anlı, Ali Yanıç Olayı Ne?

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayı Ne?

27 yaşındaki Ali Yanıç, 15 Ağustos 2024 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki evinden, bir arkadaşının evine gideceğini söyleyerek ayrıldı ve o günden sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Dört aydır oğlundan haber alamayan anne Selvi Yanıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım talebinde bulundu.

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayında Neler Oldu?

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayında Neler Oldu?

Programda, Ali Yanıç'ın kaybolmasıyla ilgili çeşitli iddialar ve şüpheler dile getirildi. Anne Selvi Yanıç, oğlunun husumetli olduğu kişiler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü ve özellikle Ali Duran isimli şahıstan şüphelendiğini belirtti. Ali Duran ise stüdyoya gelerek hakkındaki iddiaları reddetti ve suçlamaları kabul etmedi. Aynı zamanda arkadaşları Bekir, Oğuz ve Cin Ali lakaplı kişi de yayına katıldı. Bu kişiler yasaklı madde aldıklarını ve hırsızlık yaptıklarını itiraf ettiler. 

Son olarak yayında Ali Yanıç'ın istismar edildiği iddiası gündeme gelmişti.

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayını Neden Bıraktı?

Müge Anlı, Ali Yanıç Olayını Neden Bıraktı?

Müge Anlı, 7 Şubat Cuma günkü yayınında olayı işlemeyi bıraktığını açıkladı. Ali Yanıç olayı ile ilgili 'Ben bunları yayında açıklayamam.' diye konuşan Anlı, genç adamın senet kavgası yüzünden öldürülmüş olabileceği üzerinde duruyordu.

Olayı yargıya teslim ettiğini açıklayan Müge Anlı, 'Olay çok pis noktalara gidiyor. Burada konuşamayacağımız şeyler yaşanmış ve bu yüzden cinayet işlenir.' dedi. 'Şu anda konuşamıyorum. Dilim varmıyor, böyle şeyler aktarmak istemiyorum.' diyen Anlı, emniyetin araştırmalarındaki yeni gelişmeleri ekrandan duyuracağını ancak olayı artık işlemeyeceğini açıkladı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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