Beşiktaş'tan Sezonun En İyi Maçı

Eyüpspor hiç de hafife alınacak bir takım değil. Arda Turan bu toplama takımı çok iyi yönetiyor. Ligdeki sıralamaları da bunun göstergesi. Ayrıca cesur futbol oynayıp, oyunu da çirkinleştirmiyorlar. Dolayısıyla bu maçın hem zor geçeceğini hem de seyir keyfi yüksek olacağını düşünüyordum. Şahsen bu maçtan hem skor hem de güzel futbol açısından çok keyif aldım.

Bence Beşiktaş bu sezonun en iyi oyununu oynadı. Takıma bir bütün olarak baktığımızda, sahada organize futbol oynayan, görev ve sorumluluklarını bilen ve yerine getirmek için çaba sarf eden futbolcular seyrettik. Atakların çoğunun önceden çalışılmış ataklar olduğu gün gibi ortada idi. Korner atışlarında bile önceden yapılmış antrenmanların uygulandığı görmek takımın ciddi bir şekilde çalıştırıldığının göstergesidir.

Maçın başında talihsiz bir gol yenildi. Bu talihsizlik her takımın başına gelebilir. Ama önemli olan bu şok gole hızlı tepki verebilmektir. Beşiktaş bu golden sonra toparlanıp oyunu rakip ceza sahasına yıktı. Golün geldiği on sekizinci dakikaya kadar üç kez net gol pozisyonuna girdiler ve direkten dönen toplar oldu. Immobile biraz dikkatli olsa ilk on beş dakikada Beşiktaş 2-0 öne geçebilirdi.

Immobile’nin duraksadığı dakikalarda Rafa Silva ortaya çıktı, Beşiktaş’ın hak ettiği golü attı ve devrenin bitmesine yakın bir gol de Rashica’ya attırdı. Böylece devreye 2-0 galip girildi.

Geldiği günden beri çok sempati ile bakmadığım Joao Mario, Solksjaer ile birlikte kendini bulmaya başladı. Son üç maçtır çok iyi performans gösteriyor. Böyle oynamaya devam ederse takımın vazgeçilmezlerinden biri olabilir.

Bu maç ilgili beni en çok mutlu eden şey Semih’in gol atması idi. Bu çocuğun ruhsal dengesini Milli takımda bozdular. Gol atamadıkça da stres düzeyi artmaya başlamıştı. Bu stresten dolayı, gol atıp kendini ispat edebilmek için bireysel oyununu öne çıkartıp, hatalar yapıyordu. Nihayet golünü attı ve rahatladı. Bu çocuk Beşiktaş’ın önemli bir değeridir. Ona ve alt yapıdan gelen çocuklara sahip çıkmalıyız. Aksi takdirde milyonlarca euroları yurtdışına saçmaya devam ederiz.

Sonuç: Beşiktaş şampiyonluk yarışında değil ama iyi yolda. Kupayı almak ve ligi üçüncü sırada bitirip, Avrupa kupalarına katılmak uzak ihtimaller değil. Beşiktaş bu hedefleri başarabilecek güçte.

Sabırlı olur, yönetimi ve teknik heyeti desteklersek gelecek senenin şampiyonluğa oynayacak takımını yaratabilirler.

