Date Yemeğinize Göre Size Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Date Yemeğinize Göre Size Eşlik Edecek Bir Şarkı Öneriyoruz!
Bir yandan romantik bir date yemeği hazırlarken, bir yandan da ortamın büyüsünü tamamlayacak bir şarkı mı arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz! Yemek tercihinize göre size ruhunuzu okşayacak bir şarkı öneriyoruz. Hadi, başlayalım! 🎶🍷✨
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1. Öncelikle ne zamandır birlikte olduğunuzu öğrenelim...
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2. Peki ya ne sıklıkla özel buluşmalar düzenliyorsunuz?
3. Sevgilin sürprizlerden hoşlanır mı?
4. Sevgilin için özel bir şeyler hazırlamak sana nasıl hissettiriyor?
5. Peki ya sevgilin yemek seçiyor mu?
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6. Sizin ilişkinizde seni seviyorum demek mi daha önemli yoksa bunu çeşitli yollarla göstermek mi?
7. Sevgilinle ortak noktalarınızın fazla olduğunu söyleyebilir misin?
8. Son olarak ne sıklıkla mutfağa girdiğini öğrenelim!
Norah Jones- Come Away With Me
Dean Martin- Thats Amore
Ed Sheeran- Perfect
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