En Sevdiğin Yemeği Ağzına Attığın İlk Andaki Kadar Haz Veren 13 Şarkı
En Sevdiğin Yemeği Ağzına Attığın İlk Andaki Kadar Haz Veren 13 Şarkı
Çok sevdiğiniz bir yemekten ısırık aldığınızda dünya bir an durur ve o an o yemeğin lezzeti sonsuza kadar damağınızda kalsın isterseniz ya, heh, işte tam olarak öyle hissettiren şarkılar var! Kimi şarkılar da bizi başka dünyalara götürür. Size böyle hissettiren şarkılar hangisi, yorumlarda buluşalım.
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1. Hasret
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2. Sensiz Saadet Neymiş
3. Sevme Zamanı
4. Venzinadiko
5. Haydi Gel Benimle Ol
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6. Son Defa
7. Kim Dokunduysa Sana Ona Git
8. Kırmış Kalbini
9. Beyaz Skandalım
10. Gülümse
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11. Hayat Bu İşte
12. Meğer
13. Demir Attım
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