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En Sevdiğin Yemeği Ağzına Attığın İlk Andaki Kadar Haz Veren 13 Şarkı

etiket En Sevdiğin Yemeği Ağzına Attığın İlk Andaki Kadar Haz Veren 13 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
21.02.2025 - 23:58

Çok sevdiğiniz bir yemekten ısırık aldığınızda dünya bir an durur ve o an o yemeğin lezzeti sonsuza kadar damağınızda kalsın isterseniz ya, heh, işte tam olarak öyle hissettiren şarkılar var! Kimi şarkılar da bizi başka dünyalara götürür. Size böyle hissettiren şarkılar hangisi, yorumlarda buluşalım.

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1. Hasret

2. Sensiz Saadet Neymiş

3. Sevme Zamanı

4. Venzinadiko

5. Haydi Gel Benimle Ol

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6. Son Defa

7. Kim Dokunduysa Sana Ona Git

8. Kırmış Kalbini

9. Beyaz Skandalım

10. Gülümse

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11. Hayat Bu İşte

12. Meğer

13. Demir Attım

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