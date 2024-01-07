İrem Derici'nin Sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris'te Aşklarını Göstermek İçin Kilit Astığı Duygu Yüklü Anlar
İrem Derici'nin Sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris'te Aşklarını Göstermek İçin Kilit Astığı Duygu Yüklü Anlar
Ünlü şarkıcı İrem Derici magazinin de konuşmayı en sevdiği isimlerden biri bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün patlattığı bombaların ardından sevgilisiyle yeni yıl tatiline çıkan Derici'den aşk pozları gelmeye devam ediyor. Gökhan Fırat ile aşklarını kilide yazıp üstüne bir de Paris'e mühürleyen Derici, elbette takipçilerinin yorumlarından nasibini aldı.
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Şarkılarını ayrı, sesini ayrı sevdiğimiz İrem Derici yalnız bunlarla sınırlı değil elbette.
Tabii kariyeri, başarıları ve sahne şovları bir yana dursun, magazinde de oldukça seviyoruz kendisini.
Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kral TV'ye verdiği bir röportajda "manav" kod adıyla anlattığı hikaye epey dikkat çekmişti.
Farklı gündemler bir yana dursun, şimdilerde Gökhan Fırat'la dolu dizgin bir aşkın yakasında İrem Derici.
Hatta çift 2024'ün ilk günlerini romantik bir Paris tatiliyle taçlandırmayı uygun görmüştü.
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Hatta ikilinin Paris pozlarına binlerce yorum ve beğeni gelmişti.
Derici'den Paris pozlarına bir yenisi daha eklendi.
Bu sefer de çift aşklarının simgesi olarak Paris'te bir kilit astıkları anı takipçileriyle paylaştı.
İrem Derici'nin Gökhan Fırat'la pozlarına ve kilit asmasına elbette yine birbirinden komik yorumlar geldi.
Bir kesim bu çifti çok yakıştırdıklarını da belirtmeden geçmedi tabii ki.
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