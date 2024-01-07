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İrem Derici'nin Sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris'te Aşklarını Göstermek İçin Kilit Astığı Duygu Yüklü Anlar

İrem Derici'nin Sevgilisi Gökhan Fırat'la Paris'te Aşklarını Göstermek İçin Kilit Astığı Duygu Yüklü Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 14:42

Ünlü şarkıcı İrem Derici magazinin de konuşmayı en sevdiği isimlerden biri bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün patlattığı bombaların ardından sevgilisiyle yeni yıl tatiline çıkan Derici'den aşk pozları gelmeye devam ediyor. Gökhan Fırat ile aşklarını kilide yazıp üstüne bir de Paris'e mühürleyen Derici, elbette takipçilerinin yorumlarından nasibini aldı.

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Şarkılarını ayrı, sesini ayrı sevdiğimiz İrem Derici yalnız bunlarla sınırlı değil elbette.

Şarkılarını ayrı, sesini ayrı sevdiğimiz İrem Derici yalnız bunlarla sınırlı değil elbette.

Yıllar önce O Ses Türkiye programı ile hayatımıza giren İrem Derici, orada beklediğini bulamadı. İyi ki de bulamadı! Bambaşka bir kariyerle karşımıza çıktı sonrasında. İlk düğün dansı müziği denince akla gelen isim oldu yıllarca.

Tabii kariyeri, başarıları ve sahne şovları bir yana dursun, magazinde de oldukça seviyoruz kendisini.

Tabii kariyeri, başarıları ve sahne şovları bir yana dursun, magazinde de oldukça seviyoruz kendisini.

Özel yaşantısını hiçbir zaman saklamayan İrem Derici, magazini beslemekten çekinmiyor. Bir diğer yandan sosyal medyayı aktif kullanması da durumu destekliyor tabii. Her açıklaması olay kendisinin...

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kral TV'ye verdiği bir röportajda "manav" kod adıyla anlattığı hikaye epey dikkat çekmişti.

Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kral TV'ye verdiği bir röportajda "manav" kod adıyla anlattığı hikaye epey dikkat çekmişti.

Tıpkı dediği ve ima ettiği gibi 2. Sayfa sunucuları Müge ve Gülşen ayrılmış, program bambaşka bir isimle, yeni bir sunucuyla devam etmeye başlamıştı. Dedikodu denince de kendisi yani!

Farklı gündemler bir yana dursun, şimdilerde Gökhan Fırat'la dolu dizgin bir aşkın yakasında İrem Derici.

Farklı gündemler bir yana dursun, şimdilerde Gökhan Fırat'la dolu dizgin bir aşkın yakasında İrem Derici.

Eski Survivor Atakan Işıktutan'la olan büyük aşkını severek bitirmesinin ardından henüz çok uzun bir süre geçmemişti ki Gökhan Fırat'la gördük Derici'yi.

Hatta çift 2024'ün ilk günlerini romantik bir Paris tatiliyle taçlandırmayı uygun görmüştü.

Hatta çift 2024'ün ilk günlerini romantik bir Paris tatiliyle taçlandırmayı uygun görmüştü.
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Hatta ikilinin Paris pozlarına binlerce yorum ve beğeni gelmişti.

Hatta ikilinin Paris pozlarına binlerce yorum ve beğeni gelmişti.

İrem Derici'nin sevgilileri ile ülke ülke gezmesi konusunda pek çok yorum yapıldı...

Derici'den Paris pozlarına bir yenisi daha eklendi.

Derici'den Paris pozlarına bir yenisi daha eklendi.

Bu sefer de çift aşklarının simgesi olarak Paris'te bir kilit astıkları anı takipçileriyle paylaştı.

Bu sefer de çift aşklarının simgesi olarak Paris'te bir kilit astıkları anı takipçileriyle paylaştı.

İrem Derici'nin Gökhan Fırat'la pozlarına ve kilit asmasına elbette yine birbirinden komik yorumlar geldi.

Bir kesim bu çifti çok yakıştırdıklarını da belirtmeden geçmedi tabii ki.

Bir kesim bu çifti çok yakıştırdıklarını da belirtmeden geçmedi tabii ki.
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