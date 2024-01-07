Meryem Uzerli'nin Güzellik İçin Ödediği Bedel Bu Sefer Cep Yaktı!
Meryem Uzerli'nin Güzellik İçin Ödediği Bedel Bu Sefer Cep Yaktı!
Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki jüri performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Meryem Uzerli son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli, güzelliği için ödediği bedelle 'yok artık' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hem Türkiye'de hem de yurt dışında odlukça sevilen ve yakından takip edilen isimler arasında.
Hem yerli, hem de yabancı hayranlarını bu denli etkisi altına alan işi Muhteşem Yüzyıl'dı bildiğiniz gibi.
Duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Uzerli, boy gösterdiği tüm film festivalleri ve organizasyonlarda gözbebeği olmayı başarıyor.
Uzerli geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldığı kombiniyle dikkat çekmişti.
Son olarak geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürilerinden biri olan, sempatik tavırlarıyla herkesin bir kez daha beğenisini kazanan Uzerli'nin estetikleri bir kez daha gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Amerika'nın en popüler doktoru Simon Ourian'ın hastalarından biri olduğunu öğrendiğimiz Uzerli'nin, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'a gidip yüzüne bir takım işlemler uygulattığı söylendi.
Meryem Uzerli'nin yaptırdığı son işlemin ardından güzelliğinin bedelinin ise 200 bin TL olduğu iddia edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda