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Meryem Uzerli'nin Güzellik İçin Ödediği Bedel Bu Sefer Cep Yaktı!

Meryem Uzerli'nin Güzellik İçin Ödediği Bedel Bu Sefer Cep Yaktı!

Meryem Uzerli
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 10:52

Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programındaki jüri performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Meryem Uzerli son günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden. Yaptırdığı estetik operasyonla dikkat çeken Uzerli, güzelliği için ödediği bedelle 'yok artık' dedirtti.

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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hem Türkiye'de hem de yurt dışında odlukça sevilen ve yakından takip edilen isimler arasında.

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hem Türkiye'de hem de yurt dışında odlukça sevilen ve yakından takip edilen isimler arasında.

Sosyal medyada 7,6 milyon takipçiye sahip Uzerli'nin aynı zamanda aktif bir kullanıcı olduğunu da görüyoruz. Yabancı hayranları da kendisini yalnız bırakmıyor sosyal medyada.

Hem yerli, hem de yabancı hayranlarını bu denli etkisi altına alan işi Muhteşem Yüzyıl'dı bildiğiniz gibi.

Hem yerli, hem de yabancı hayranlarını bu denli etkisi altına alan işi Muhteşem Yüzyıl'dı bildiğiniz gibi.

Kendisini Hürrem Sultan olarak izlediğimiz fenomen dizi, yurt dışına öyle bir yayıldı ki yıllardır tekrar tekrar izlenmeye devam ediliyor. Aynı zamanda Meryem Uzerli de pek çok kişinin gözünde 'Hürrem Sultan' olarak yer edinmeye devam ediyor.

Duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Uzerli, boy gösterdiği tüm film festivalleri ve organizasyonlarda gözbebeği olmayı başarıyor.

Duru güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan Uzerli, boy gösterdiği tüm film festivalleri ve organizasyonlarda gözbebeği olmayı başarıyor.

Hatırlarsanız dünya basınında kendisinin güzelliğine dair daha önce methiyeler dizilmişti.

Uzerli geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldığı kombiniyle dikkat çekmişti.

Uzerli geçtiğimiz aylarda Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldığı kombiniyle dikkat çekmişti.

Elbette konu yalnızca kombini değil, yüzünde hatrı sayılır derecede dikkat çeken estetikleri de olmuştu. Sosyal medya kendisinin neler yaptırdığını, hangi işlemleri uygulattığını ve değişimini konuşmuştu.

Son olarak geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürilerinden biri olan, sempatik tavırlarıyla herkesin bir kez daha beğenisini kazanan Uzerli'nin estetikleri bir kez daha gündeme geldi.

Son olarak geçtiğimiz gün O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının jürilerinden biri olan, sempatik tavırlarıyla herkesin bir kez daha beğenisini kazanan Uzerli'nin estetikleri bir kez daha gündeme geldi.

Programdaki eğlenceli hallerinin yanı sıra yüzündeki değişim bir kez daha herkesin dikkatini çeken Uzerli'nin, Kim Kardashian ile aynı estetik doktorunu tercih ettiği de ortaya çıkmıştı.

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Amerika'nın en popüler doktoru Simon Ourian'ın hastalarından biri olduğunu öğrendiğimiz Uzerli'nin, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'a gidip yüzüne bir takım işlemler uygulattığı söylendi.

Amerika'nın en popüler doktoru Simon Ourian'ın hastalarından biri olduğunu öğrendiğimiz Uzerli'nin, geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'a gidip yüzüne bir takım işlemler uygulattığı söylendi.

Ourian'ın bu denli ünlü isimlerle çalışmasının da bir bedeli var elbette.

Meryem Uzerli'nin yaptırdığı son işlemin ardından güzelliğinin bedelinin ise 200 bin TL olduğu iddia edildi.

Meryem Uzerli'nin yaptırdığı son işlemin ardından güzelliğinin bedelinin ise 200 bin TL olduğu iddia edildi.

Yani anlayacağınız ufacık bir dokunuş bile kendisine pahalıya patlamış!

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