Meryem Uzerli'nin Güzellik İçin Ödediği Bedel Bu Sefer Cep Yaktı!

Kendisini Hürrem Sultan olarak izlediğimiz fenomen dizi, yurt dışına öyle bir yayıldı ki yıllardır tekrar tekrar izlenmeye devam ediliyor. Aynı zamanda Meryem Uzerli de pek çok kişinin gözünde 'Hürrem Sultan' olarak yer edinmeye devam ediyor.