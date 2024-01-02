O Ses Türkiye Jürisi Olan Meryem Uzerli'nin Biricik Babasının Konuşması Gözleri Yaşarttı!
O Ses Türkiye Jürisi Olan Meryem Uzerli'nin Biricik Babasının Konuşması Gözleri Yaşarttı!
Meryem Uzerli, O Ses Türkiye Yılbaşı programında ortalığı kasıp kavurdu. Geceye Meryem Uzerli kadar, babasının konuşması da damga vurdu. Program için Almanya’dan kalkıp gelen babanın konuşması izleyenlerin gözlerini yaşarttı.
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Meryem Uzerli, bundan yıllar önce hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalarımıza kazınarak hepimizin kalbini fetheden bir isim.
Meryem Uzerli, oyunculuğu, güzelliği ve yıllardır değişmeyen samimi halleri ile milyonları kendine hayran bırakmayı başarıyor.
Geçtiğimiz günlerde O Ses Yılbaşı programına damgasını vuran Uzerli, gece boyunca sergilediği samimi tavırları ile tatlılık çıtasını arşa çıkardı desek yeridir.
Uzerli’nin kadın konuklara yağdırdığı övgüler izleyenlerin içini ısıtırken Almanya’dan gelen babası Hüseyin Uzerli’nin konuşması da görenleri duygulandırdı.
Hüseyin Uzerli'nin konuşmasından önce kızını kamera ile çektiği anlar görenlere "Bu nasıl tatlılık?" dedirtmişti.
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Hüseyin Uzerli’nin konuşmasını izlemek için 👇
Hüseyin Uzerli’nin gözleri yaşartan bu konuşmasına sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi tabii ki 👇
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