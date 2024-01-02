O Ses Türkiye Jürisi Olan Meryem Uzerli'nin Biricik Babasının Konuşması Gözleri Yaşarttı!

Meryem Uzerli, O Ses Türkiye Yılbaşı programında ortalığı kasıp kavurdu. Geceye Meryem Uzerli kadar, babasının konuşması da damga vurdu. Program için Almanya’dan kalkıp gelen babanın konuşması izleyenlerin gözlerini yaşarttı.

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