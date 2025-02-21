onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Kim Elendi? 21 Şubat Survivor'a Kim Veda Etti?

Survivor Kim Elendi? 21 Şubat Survivor'a Kim Veda Etti?

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.02.2025 - 00:11

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler tüm heyecanıyla sürüyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada bu hafta erkekler elemesi vardı. Oldukça heyecanlı geçen bir düellonun ardından elenen isim belli oldu.

Survivor'da kim elendi? Survivor'a bu hafta kim veda etti? 21 Şubat 2025'te Survivor'da kim elendi?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu?

Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu?

Survivor'da bu hafta erkekler arasında bir eleme yapılacağı açıklanmıştı. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen isimler Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre oldu. Öte yandan Sedat, Mehmet ve Batuhan da eleme düellosuna çıktı.

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da kim elendi?

Survivor'da oynanan düello sonrası son ikiye kalan isimler Mehmet ve Efecan oldu. Mehmet ve Efecan arasında oynanan düellonun ardından yarışmaya veda eden isim Mehmet oldu.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın