Survivor Kim Elendi? 21 Şubat Survivor'a Kim Veda Etti?
Survivor Kim Elendi? 21 Şubat Survivor'a Kim Veda Etti?
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler tüm heyecanıyla sürüyor. Kıyasıya mücadelenin sürdüğü yarışmada bu hafta erkekler elemesi vardı. Oldukça heyecanlı geçen bir düellonun ardından elenen isim belli oldu.
Survivor'da kim elendi? Survivor'a bu hafta kim veda etti? 21 Şubat 2025'te Survivor'da kim elendi?
İşte, detaylar...
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Survivor'da Bu Hafta Eleme Adayları Kimler Oldu?
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Survivor'da kim elendi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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