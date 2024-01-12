Gözyaşlarıyla Bilal Hancı'nın İhanetini İfşalayan Esin Çepni'den 'Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak' Pozları

'Hiç aşık olmamış gibisiniz Müge ve Gülşen ablalarım. Hiçbir yoruma cevap vermeyeceğim. Her söylenene saygı duyup susacağım ama sevdiğim adam için 'yara bandı' deyip onu üzmenize gönlüm razı gelmez. Evet çok kısa sürede oldu, sanılanın aksine öncesi yoktu ve inanır mısınız paylaşılan görüntüler bizim birlikteliğimizin ikinci fiziki günüydü.' ifadelerini kullanmıştı.