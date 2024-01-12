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Gözyaşlarıyla Bilal Hancı'nın İhanetini İfşalayan Esin Çepni'den 'Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak' Pozları

Gözyaşlarıyla Bilal Hancı'nın İhanetini İfşalayan Esin Çepni'den 'Kaybettiğin Kadına Dön de Bir Bak' Pozları

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 16:51

YouTuber Bilal Hancı'nın kendisine ihanet ettiğini ifşalayan Esin Çepni, boşandıktan kısa bir süre sonra adı aşk dedikodularıyla anılmaya başlamıştı. Şimdi ise Kayseri'ye kayak tatiline giden Esin Çepni'nin verdiği pozlar gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından Çepni'nin bu tatile yeni sevgilisi ile birlikte gittiği iddia edildi.👇

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Youtube'da çektikleri videolarla tanıdığımız 'Kafalar' kanalının üyesi Bilal Hancı, Esin Çepni ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Youtube'da çektikleri videolarla tanıdığımız 'Kafalar' kanalının üyesi Bilal Hancı, Esin Çepni ile 2021 yılında nikah masasına oturmuştu.

Çalkantılı bir evililik yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda ihanet görüntüleri ile gündeme gelmişti. Esin Çepni, sosyal medya hesabından eşi Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini paylaşmıştı.

Çalkantılı bir evililik yaşayan ikili geçtiğimiz aylarda ihanet görüntüleri ile gündeme gelmişti. Esin Çepni, sosyal medya hesabından eşi Bilal Hancı'nın ihanet görüntülerini paylaşmıştı.

Bu ihanet üzerine tek celsede Bilal Hancı'dan boşanan Esin Çepni, boşanır boşanmaz yeni aşka adım atmasıyla gündeme gelmişti. Bu haber üzerine açıklama yapan Çepni;

Bu ihanet üzerine tek celsede Bilal Hancı'dan boşanan Esin Çepni, boşanır boşanmaz yeni aşka adım atmasıyla gündeme gelmişti. Bu haber üzerine açıklama yapan Çepni;

'Hiç aşık olmamış gibisiniz Müge ve Gülşen ablalarım. Hiçbir yoruma cevap vermeyeceğim. Her söylenene saygı duyup susacağım ama sevdiğim adam için 'yara bandı' deyip onu üzmenize gönlüm razı gelmez. Evet çok kısa sürede oldu, sanılanın aksine öncesi yoktu ve inanır mısınız paylaşılan görüntüler bizim birlikteliğimizin ikinci fiziki günüydü.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu kişinin ise Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen olduğunu öğrenmiştik. Yeni aşkıyla paylaşımlar yapan Esin Çepni, geçtiğimiz haftalarda futbolcu sevgilisiyle bir yatak story'si paylaştı. Kısa sürede silinen video sosyal medyada epey gündem olmuştu.

Bu kişinin ise Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen olduğunu öğrenmiştik. Yeni aşkıyla paylaşımlar yapan Esin Çepni, geçtiğimiz haftalarda futbolcu sevgilisiyle bir yatak story'si paylaştı. Kısa sürede silinen video sosyal medyada epey gündem olmuştu.

İkilinin ilişkisinin devam edip etmediği de merak edilen konulardan biri.

Geçtiğimiz gün ise Esin Çepni, "Sizi Kayseri’den öpücüklerle selamlıyorum ballar" notunu düşerek yeni pozlarını paylaştı.

Geçtiğimiz gün ise Esin Çepni, "Sizi Kayseri’den öpücüklerle selamlıyorum ballar" notunu düşerek yeni pozlarını paylaştı.
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Bu soğuk havalarda mini etekle poz veren Çepni'ye takipçilerinden 'donmadın mı kız Esin' demeden geçemedi.😂

Bu soğuk havalarda mini etekle poz veren Çepni'ye takipçilerinden 'donmadın mı kız Esin' demeden geçemedi.😂

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Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise...👇

Sosyal medya kullanıcılarından gelen tepkiler ise...👇

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