Uzun Süredir Birlikte Olduğu Kız Arkadaşının Telefonunu Karıştırınca Büyük Bir Hüsrana Uğrayan Adam

Geçtiğimiz günlerde bir adam, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu kız arkadaşının telefonunu karıştırınca büyük bir gerçekle yüzleşti! Kız arkadaş tarafından uzun zamandır 'gizlice' takip edildiğini fark edince de büyük bir hüsrana uğradı.

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