Uzun Süredir Birlikte Olduğu Kız Arkadaşının Telefonunu Karıştırınca Büyük Bir Hüsrana Uğrayan Adam
Uzun Süredir Birlikte Olduğu Kız Arkadaşının Telefonunu Karıştırınca Büyük Bir Hüsrana Uğrayan Adam
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir adam, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu kız arkadaşının telefonunu karıştırınca büyük bir gerçekle yüzleşti! Kız arkadaş tarafından uzun zamandır 'gizlice' takip edildiğini fark edince de büyük bir hüsrana uğradı.
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Sizler de takdir edersiniz ki bazı ilişkilerin dinamiği istenildiği gibi şekillenmiyor. Mutlu giden bir ilişki, bazen yerini hüsrana bırakabiliyor.
Bu hüsran bazen bir aldatmayla bazen de duyguların artık tükenmesiyle başlayabiliyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde bir adam, kız arkadaşının telefonunda fark ettiği bir dosya sayesinde tam anlamıyla bir 'aydınlanma' yaşadı.
8 aydır kız arkadaşıyla birliktelik yaşadığını söyleyen adam, bu süre zarfında kız arkadaşına son derece güvendiğini ve onu her şeyden çok sevdiğini söylüyor.
Fakat bir gün kız arkadaşının telefonunu kurcalamak istediğini söyleyen adam, bu süre zarfında yavaş yavaş içine bir şey doğduğunu söylüyor.
Telefonunu kurcalarken ücra bir köşede kilitli bir 'dosya' fark eden adam, dosyanın içerisinde eski fotoğraflarıyla karşılaştığını dile getiriyor. İddiasına göre bu fotoğraflar, henüz kız arkadaşıyla birliktelik yaşamadığı döneme ait!
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"Hatta bazıları utanç verici karelerdi. Biraz daha kaydırınca, bazı fotoğrafların biz çıkmaya başlamadan önce çekilmiş olduğunu görünce şaşırdım, sosyal medya ve Instagram hikayelerimden olanlar da dahil..."
"Eski sevgilimle çekilmiş fotoğraflarımın yanı sıra sık sık gittiğim barlarda çekilmiş fotoğraflara rastlayınca daha da şaşırdım. Hatta başka kızlarla öpüşürken çekilmiş fotoğraflarım bile vardı ve bunların çoğu uzaktan çekilmiş gibiydi."
"Beni kesinlikle takip ediyordu ve fotoğraflarımı çekiyordu. O gece o uyurken tüm o fotoğrafları kendime gönderdim. Bunu en yakın arkadaşlarıma sordum ve bana bunun çok ciddi bir mesele olduğunu ve ondan hemen ayrılmayı düşünmem gerektiğini söylediler. İlk başta beni korkutmaya çalıştıklarını düşünmüştüm ama gerçekten endişeli görünüyorlardı."
Uzun zamandır 'takıntılı' bir şekilde takip edildiğini anlayınca 'ürktüğünü' söyleyen adam, sonrasında ise ne yapması gerektiğini sordu diğer kullanıcılara. Kullanıcılar, kız arkadaşının 'tehlikeli' olduğunu dile getirdi.
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