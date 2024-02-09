Yerli Barbie Bade İşçil'in Güzel Kadın Çirkin Erkek Yorumu "Eskiden Kimle Olduğunu Unuttu Herhalde" Dedirtti
Yerli Barbie Bade İşçil'in Güzel Kadın Çirkin Erkek Yorumu "Eskiden Kimle Olduğunu Unuttu Herhalde" Dedirtti
Bade İşçil'in bir röportaj sırasında yaptığı güzel kadın çirkin erkek yorumundan sonra sosyal medya kullanıcıları tarafından 'eskiden kimle beraber olduğunu unuttu galiba' yorumlarıyla karşılandı.
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Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile tanınan ve Türkiye'nin Barbie'si olarak anılan Bade İşçil'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
"Ezel", "Ufak Tefek Cinayetler" ve "Aşk 101" gibi yapımlarda izlediğimiz İşçil, uzun zamandır ekranlardan uzak kalsa da açıklamaları, özel hayatı ve paylaşımları ile hala magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız Bade İşçil'in geçmiş dönemlerde Mahsun Kırmızıgül ile bir ilişkisi olmuştu. İkilinin arasında 15 yaş fark olması da çokça eleştirilmişti bildiğiniz gibi.
Evlenecekleri söylenen çiftin ilişkisi ise çok uzun sürmemiş ve İşçil, Kırmızıgül ile ayrılığından sonra "Mahsun'dan ayrıldığımdan beri lahmacun yemiyorum, ben Batılı bir kadınım, özüme döndüm" açıklamasını yapmıştı.
Bu konuya değinmek istedik çünkü İşçil'in geçtiğimiz saatlerde yaptığı “Bakıyorum, tipsiz adamlar güzel kızlarla birlikte. Neye bakılıyor bir düşünmek lazım." yorumu akıllara güzel oyuncunun eski ilişkilerini getirdi.
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Aynı zamanda Bade İşçil, geçtiğimiz saatlerde yaptığı güzel kadın çirkin erkek yorumu ile çok eleştirildi. Gelin, ünlü oyuncunun açıklamalarına kim ne yorum yapmış birlikte bakalım!
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Siz Bade İşçil'in açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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