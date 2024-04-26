Evliliği Bittikten Sonra Hayatı Tepetaklak Olan Annenin Göz Dolduran Trajik Hikayesi

Enitz isimli dört çocuk annesi bir kadın, evliliği bittikten sonra hayatının nasıl tepetaklak olduğunu detaylarıyla anlattı. Çocuklarını doyurmak için yemek kuponları kullandığını ve hiçbir işe kabul edilmediğini söyleyen kadının hikayesi göz doldurdu.

Buyurun detaylara👇