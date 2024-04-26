Evliliği Bittikten Sonra Hayatı Tepetaklak Olan Annenin Göz Dolduran Trajik Hikayesi
Evliliği Bittikten Sonra Hayatı Tepetaklak Olan Annenin Göz Dolduran Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/275...
Enitz isimli dört çocuk annesi bir kadın, evliliği bittikten sonra hayatının nasıl tepetaklak olduğunu detaylarıyla anlattı. Çocuklarını doyurmak için yemek kuponları kullandığını ve hiçbir işe kabul edilmediğini söyleyen kadının hikayesi göz doldurdu.
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Sizleri dört çocuk annesi Enitz ile tanıştıralım. Kendisi, kocasından boşandıktan sonra tüm düzeninin bozulduğunu dile getiriyor.
Evlilik zamanlarında maddi olarak eşine bağlı olduğunu söyleyen kadın, evliliği bittikten sonra tam anlamıyla 'sokakta yaşadığını' dile getiriyor.
'Gelenekçi bir ev hanımı olmak işe yaramadı' notuyla paylaştığı videoda acıklı bir şekilde durumu anlatan kadın, şunları söylüyor.👇
“Özgeçmişinizde 10 yıllık bir boşluk var, o başka bir kadınla yaşarken bakılması gereken 4 çocuğunuz var ve şimdi gıda pulu ofisinde başvurunuzun ne zaman onaylanacağını bekliyorsunuz.”
Maddi açıdan zor bir durumda olmasına rağmen anne, mutlu bir evlilik olmadığını iddia ettiği eşinin gidişinden mutsuz değil.
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"Ne olursa olsun hiçbir erkeğin mutluluğunuzu bozmasına izin vermeyin."
Şu an için kendisi, hem bir iş bulmayı hedefliyor hem de ölene kadar çocuklarını korumaya and içtiğini söylüyor.
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