Bilimsel Araştırmaya Göre, Yıllar İçinde Beyin Fiziksel Olarak Büyüme Gösteriyor
Bilimsel Araştırmaya Göre, Yıllar İçinde Beyin Fiziksel Olarak Büyüme Gösteriyor
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/24/lifesty...
Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüme gösteriyor. UC Davis Health'ten bilim insanları 1970'lerde doğan insanların beyinlerinin 1930'larda doğan insanların beyinlerine kıyasla %6,6 daha fazla hacme ve %15 daha fazla yüzey alanına sahip olduğunu ortaya koydu.
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Kaynak: JAMA Neurology
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Son yıllarda hayati organımız beyin üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem birçok hastalığı hem de beynin işlevselliğini ele alıyor.
Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüyor.
“Genetik, beyin büyüklüğünün belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır ancak bulgularımız sağlık, sosyal, kültürel ve eğitim faktörleri gibi dış etkilerin de rol oynayabileceğini göstermektedir.”
Bilim insanları, Mart 1999 ile Kasım 2019 arasında, 1925 ile 1968 yılları arasında doğan ve yaş ortalaması 57 olan bireylerin MRI'larını inceledi.
1930'larda doğanlar için beynin yüzeyi 2,056 santimetrekareden 1970'lerde doğanlar için bu sayı 2,104 santimetrekareye çıkmıştır.
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