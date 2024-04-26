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Bilimsel Araştırmaya Göre, Yıllar İçinde Beyin Fiziksel Olarak Büyüme Gösteriyor

Bilimsel Araştırmaya Göre, Yıllar İçinde Beyin Fiziksel Olarak Büyüme Gösteriyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 22:46

Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüme gösteriyor. UC Davis Health'ten bilim insanları 1970'lerde doğan insanların beyinlerinin 1930'larda doğan insanların beyinlerine kıyasla %6,6 daha fazla hacme ve %15 daha fazla yüzey alanına sahip olduğunu ortaya koydu.

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Kaynak: JAMA Neurology

Kaynak: https://nypost.com/2024/04/24/lifesty...
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Son yıllarda hayati organımız beyin üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem birçok hastalığı hem de beynin işlevselliğini ele alıyor.

Son yıllarda hayati organımız beyin üzerinde kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalar hem birçok hastalığı hem de beynin işlevselliğini ele alıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüyor.

Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüyor.

UC Davis Health'ten bilim insanları 1970'lerde doğan insanların beyinlerinin 1930'larda doğan insanların beyinlerine kıyasla %6,6 daha fazla hacme ve %15 daha fazla yüzey alanına sahip olduğunu ortaya koydu. Çalışma Mart ayında JAMA Neurology dergisinde yayımlandı.

“Genetik, beyin büyüklüğünün belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır ancak bulgularımız sağlık, sosyal, kültürel ve eğitim faktörleri gibi dış etkilerin de rol oynayabileceğini göstermektedir.”

“Genetik, beyin büyüklüğünün belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır ancak bulgularımız sağlık, sosyal, kültürel ve eğitim faktörleri gibi dış etkilerin de rol oynayabileceğini göstermektedir.”

Araştırmacılar, Framingham, Massachusetts'te yaklaşık 75 yıldır devam eden ve artık ikinci ve üçüncü nesil katılımcıları da kapsayan toplum temelli Framingham Kalp Çalışması'ndan elde edilen bulguları taradılar.

Bilim insanları, Mart 1999 ile Kasım 2019 arasında, 1925 ile 1968 yılları arasında doğan ve yaş ortalaması 57 olan bireylerin MRI'larını inceledi.

Bilim insanları, Mart 1999 ile Kasım 2019 arasında, 1925 ile 1968 yılları arasında doğan ve yaş ortalaması 57 olan bireylerin MRI'larını inceledi.

Beyin hacmi (ya da intrakraniyal hacim) yavaş ama istikrarlı bir şekilde kademeli olarak artmıştır. 1930'larda ortalama beyin hacmi 1.234 milimetre iken 1970'lere gelindiğinde ortalama 1.321 milimetreye ulaşmıştır; bu da %6,6'lık bir artış anlamına gelmektedir.

1930'larda doğanlar için beynin yüzeyi 2,056 santimetrekareden 1970'lerde doğanlar için bu sayı 2,104 santimetrekareye çıkmıştır.

1930'larda doğanlar için beynin yüzeyi 2,056 santimetrekareden 1970'lerde doğanlar için bu sayı 2,104 santimetrekareye çıkmıştır.

Araştırmacılar ayrıca gri madde, beyaz madde ve beynin öğrenme ve hafıza ile ilişkili bir parçası olan hipokampüste de boyut olarak artış gözlemledi.

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