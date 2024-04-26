Bilimsel Araştırmaya Göre, Yıllar İçinde Beyin Fiziksel Olarak Büyüme Gösteriyor

Yapılan bir araştırmaya göre, beynimiz fiziksel olarak büyüme gösteriyor. UC Davis Health'ten bilim insanları 1970'lerde doğan insanların beyinlerinin 1930'larda doğan insanların beyinlerine kıyasla %6,6 daha fazla hacme ve %15 daha fazla yüzey alanına sahip olduğunu ortaya koydu.

Detaylar👇

Kaynak: JAMA Neurology