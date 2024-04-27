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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 18:31

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.

2. 'Bu kişiyi tanıyamıyorum.'

2. 'Bu kişiyi tanıyamıyorum.'

3. Kim Kardashian!

3. Kim Kardashian!

4. Anatomi bilgim yerle bir oldu...

4. Anatomi bilgim yerle bir oldu...

5. 'Bu kadar shopa ne gerek vardı...'

5. 'Bu kadar shopa ne gerek vardı...'
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6. 'Korkuyorum'

6. 'Korkuyorum'

7. 'Nasıl yani?'

7. 'Nasıl yani?'

8. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'

8. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'
8. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'

9. Madonna malumunuz...

9. Madonna malumunuz...
9. Madonna malumunuz...

10. Sebebi neydi ki?

10. Sebebi neydi ki?
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11. 'Günün tatsızlık seviyesi'

11. 'Günün tatsızlık seviyesi'

12. 'Ünlü bir influencer'ın shop ile imtihanı'

12. 'Ünlü bir influencer'ın shop ile imtihanı'
12. 'Ünlü bir influencer'ın shop ile imtihanı'

13. 👇

13. 👇
13. 👇

14. 'Neredeyse aynı gibiler'

14. 'Neredeyse aynı gibiler'

15. Haftaya görüşmek üzere👋

15. Haftaya görüşmek üzere👋

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