Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Adeta Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz.
2. 'Bu kişiyi tanıyamıyorum.'
3. Kim Kardashian!
4. Anatomi bilgim yerle bir oldu...
5. 'Bu kadar shopa ne gerek vardı...'
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6. 'Korkuyorum'
7. 'Nasıl yani?'
8. 'Bunların ikisi aynı kişi mi?'
9. Madonna malumunuz...
10. Sebebi neydi ki?
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11. 'Günün tatsızlık seviyesi'
12. 'Ünlü bir influencer'ın shop ile imtihanı'
13. 👇
14. 'Neredeyse aynı gibiler'
15. Haftaya görüşmek üzere👋
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