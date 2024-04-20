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Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 20:01

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla hepimizin gerçeklik algısını yerle bir eden kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Bir önceki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz:

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz:
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz:

2. "Bu nasıl bir shop anlayamadım."

2. "Bu nasıl bir shop anlayamadım."

3. "Anatomi bilgim yerle bir oldu!"

3. "Anatomi bilgim yerle bir oldu!"

4. 'Sosyal medyada herkes birbirinin aynısı gibi...'

4. 'Sosyal medyada herkes birbirinin aynısı gibi...'

5. Bir makyaj artistinin çalışması:

5. Bir makyaj artistinin çalışması:
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6. Nasıl yani?

6. Nasıl yani?

7. "Instagram'daki modellerden. Gerçek hayattaki hallerine hiç benzemiyorlar"

7. "Instagram'daki modellerden. Gerçek hayattaki hallerine hiç benzemiyorlar"

8. Kirpikler şaka mı?

8. Kirpikler şaka mı?

9. Yok artık!

9. Yok artık!
9. Yok artık!

10. 👇

10. 👇
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11. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

11. "Bu geceki kabusum belli oldu..."

12. "Korkuyorum"

12. "Korkuyorum"

13. "Abla'm sence bu gerçek olabilir mi?

13. "Abla'm sence bu gerçek olabilir mi?

14. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'

14. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'

15. Diğer arkadaşlarına 'shop' yapmayı unutmuş!

15. Diğer arkadaşlarına 'shop' yapmayı unutmuş!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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