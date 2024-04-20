Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Hepimizi Şaşkınlıklara Sürükleyen İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla hepimizin gerçeklik algısını yerle bir eden kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz:
2. "Bu nasıl bir shop anlayamadım."
3. "Anatomi bilgim yerle bir oldu!"
4. 'Sosyal medyada herkes birbirinin aynısı gibi...'
5. Bir makyaj artistinin çalışması:
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6. Nasıl yani?
7. "Instagram'daki modellerden. Gerçek hayattaki hallerine hiç benzemiyorlar"
8. Kirpikler şaka mı?
9. Yok artık!
10. 👇
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11. "Bu geceki kabusum belli oldu..."
12. "Korkuyorum"
13. "Abla'm sence bu gerçek olabilir mi?
14. 'Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor'
15. Diğer arkadaşlarına 'shop' yapmayı unutmuş!
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