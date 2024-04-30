Astrolog Hilal Saraç Cumhur İttifakı İçin Tahminde Bulundu: 'İlişkileri Bozulacak'
Astrolog Hilal Saraç Cumhur İttifakı İçin Tahminde Bulundu: 'İlişkileri Bozulacak'
Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getiren astrolog Hilal Saraç, tekrardan gündem oldu.
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Seçim döneminde ve siyasi gelişmeler yaşandığında gündemin nabzını tutan ünlü astrolog Hilal Saraç'ı birçoğumuz duyduk.
Hatırlarsanız yerel seçimlerde kendisi bazı partiler 'hüsrana uğrayacaklar' demişti. O açıklamasıyla adından sıkça söz ettirmişti.
Seçim gündemi daha yeni yeni durulmuşken şimdi de ünlü astrolog bu sabah kendi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderiyle tekrardan gündeme geldi.
Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getirdi.
Siz Hilal Saraç'ın bu tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Bunu rahmin etmek için astrolog olmaya gerek var mı?
Vay vay vay tahmine bak sen kahinsin ya resmen 😅😅😅
🤣🤣🤣😂😂😂