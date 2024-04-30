Astrolog Hilal Saraç Cumhur İttifakı İçin Tahminde Bulundu: 'İlişkileri Bozulacak'

Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getiren astrolog Hilal Saraç, tekrardan gündem oldu.

Detaylar👇