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Astrolog Hilal Saraç Cumhur İttifakı İçin Tahminde Bulundu: 'İlişkileri Bozulacak'

Astrolog Hilal Saraç Cumhur İttifakı İçin Tahminde Bulundu: 'İlişkileri Bozulacak'

Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 11:12

Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getiren astrolog Hilal Saraç, tekrardan gündem oldu.

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Seçim döneminde ve siyasi gelişmeler yaşandığında gündemin nabzını tutan ünlü astrolog Hilal Saraç'ı birçoğumuz duyduk.

Seçim döneminde ve siyasi gelişmeler yaşandığında gündemin nabzını tutan ünlü astrolog Hilal Saraç'ı birçoğumuz duyduk.

Hatırlarsanız yerel seçimlerde kendisi bazı partiler 'hüsrana uğrayacaklar' demişti. O açıklamasıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Hatırlarsanız yerel seçimlerde kendisi bazı partiler 'hüsrana uğrayacaklar' demişti. O açıklamasıyla adından sıkça söz ettirmişti.

Anlatmıştık:

Seçim gündemi daha yeni yeni durulmuşken şimdi de ünlü astrolog bu sabah kendi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderiyle tekrardan gündeme geldi.

Seçim gündemi daha yeni yeni durulmuşken şimdi de ünlü astrolog bu sabah kendi Twitter hesabından paylaştığı bir gönderiyle tekrardan gündeme geldi.

Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getirdi.

Paylaştığı gönderide 'Cumhur İttifakı buraya kadar' diyerek 'Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilişkilerinin bozulacağını' dile getirdi.
twitter.com

Siz Hilal Saraç'ın bu tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?

Siz Hilal Saraç'ın bu tahmini hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Ercan

Bunu rahmin etmek için astrolog olmaya gerek var mı?

ömer

Vay vay vay tahmine bak sen kahinsin ya resmen 😅😅😅

makalele

🤣🤣🤣😂😂😂