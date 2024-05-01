Toplumda Her Ne Kadar Zararlı Olduğu Düşünülse de Aslında İnsan Sağlığına Faydalı Olan Şeyler
Toplumda Her Ne Kadar Zararlı Olduğu Düşünülse de Aslında İnsan Sağlığına Faydalı Olan Şeyler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Toplumda bazı konular hakkında birçok genel kanı var. Örneğin ağlamak, kahvaltı yapmamak ya da çıplak ayakla yürümek gibi şeyler kulağa pek de sağlıklı gelmiyor değil mi? Peki işin aslı ne?
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Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız maddeler tıbbi bilgi değeri taşımamaktadır.
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1. “Rahatlamak için kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamak. Bazen sadece nefes almak ve pencereden dışarı bakmak gerekiyor."
2. “Glütenden kaçınmak. Çölyak veya glüten alerjiniz yoksa sağlık açısından hiçbir faydası yoktur.”
3. “Organik soya. İnsanlar bunun östrojen salgılattığını düşünür, oysa soya insanları etkilemeyen bir bitki östrojeni olan fitoöstrojen içerir. Aslında organik soya harika bir protein ve kalsiyum kaynağıdır.”
4. "Yalnız başına vakit geçirmek."
5. “Kırmızı et. Sağlıklı omega yağları, amino asitler, vitaminler ve minerallerle doludur. İşlenmiş etler, eklenen tüm tuzlar ve koruyucular nedeniyle tamamen başka bir oyundur, ancak biftek size zarar vermez.”
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6. “Fındık. Özellikle tuzsuz kuruyemişler. Birçok insan sadece kalorilerine baktığı için sağlıksız olduklarını düşünür, ancak sağlıklı yağlar, lifler ve vitaminler bakımından zengindirler. Günde bir ya da iki avuç yemeniz çok iyi olur.”
7. "Patates en sağlıklı gıdalardan biridir - besin, vitamin ve karbonhidratlarla doludur. Onları pişirdiğimiz yağ ise işin sağlıksız kısmı.”
8. “Kahve içmek. Antioksidanlarla doludur ve çeşitli hastalıklara yakalanma riskini azaltır.”
9. “Sessizlik. Gürültü kirliliğine o kadar alıştık ki gerçek sessizlik endişe verici hale geldi. Sessizlik uykuyu iyileştirir, beyninizin öğrendiklerinizi işlemesine yardımcı olur, stresi azaltır, kan basıncını düşürür, liste uzayıp gider.”
10. "Kahvaltıyı atlamak. Aralıklı oruç vücuduma çok iyi geliyor."
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11. “Dondurulmuş meyve ve sebzeler. Modern şok dondurma tekniği neredeyse tüm besin maddelerini korur ve her zaman mevsiminde toplandıkları için mevsiminde taze olanları kadar besleyicidirler, mevsimi değilse daha da besleyicidirler.”
12. “Çıplak ayakla yürümek ve koşmak. Çoğu ayakkabı ayaklarınıza fayda sağlamak için tasarlanmamıştır. Aksine ayaklarınızı daha rahat ettirmek için tasarlanmışlardır ve bu da size ayaklarınızı sakatlayacak şekilde yürümeyi veya koşmayı öğrenmemize neden olmuştur.”
13. "Ağlamak..."
14. “Salata sosu. Yeşil yapraklı sebzelerdeki vitaminler yağda çözünür ve eğer salata sosu kullanmazsanız yeşil yapraklı sebzelerinizden tam olarak faydalanamazsınız.”
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