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Dopaminin İşlevselliği ve Azaltılmasının Önemini Açıklayan Kullanıcı: 'Hayatınızı Rezil Edebilir'

Dopaminin İşlevselliği ve Azaltılmasının Önemini Açıklayan Kullanıcı: 'Hayatınızı Rezil Edebilir'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 19:20

@beyzipsg isimli X (Twitter) kullanıcısı, dopaminin işlevselliği ve düzenlenmesiyle alakalı bir yazı yayınladı. Yazısında uzak durulması gereken şeyleri de listeledi.

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Dopamin beyin ve vücutta çok önemli roller üstlenen bir nörotransmitterdir. 3,4-dihidroksifenetilamin ismindeki bu molekül adeta size kendinizden daha yakındır ve sizden daha çok hayatınıza yön verir.

Dopamin beyin ve vücutta çok önemli roller üstlenen bir nörotransmitterdir. 3,4-dihidroksifenetilamin ismindeki bu molekül adeta size kendinizden daha yakındır ve sizden daha çok hayatınıza yön verir.

Duygusal tepkilerimizin ve hazlarımızın kontrolünde önemli bir rolü olan dopamin, eğer dengeli olmazsa tam anlamıyla hayatımız kontrol edebiliyor.

Duygusal tepkilerimizin ve hazlarımızın kontrolünde önemli bir rolü olan dopamin, eğer dengeli olmazsa tam anlamıyla hayatımız kontrol edebiliyor.

@beyzipsg isimli X (Twitter) kullanıcısı, dopaminin işlevselliği ve düzenlenmesiyle alakalı bir yazı yayınladı. İsterseniz öncelikle o yazıyı bir okuyalım👇

@beyzipsg isimli X (Twitter) kullanıcısı, dopaminin işlevselliği ve düzenlenmesiyle alakalı bir yazı yayınladı. İsterseniz öncelikle o yazıyı bir okuyalım👇
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Peki diğer kullanıcılar bu dopamin mevzusu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇

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Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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