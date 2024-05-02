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Marketten Aldığı Üst Segment Pirzolanın Fiyatına İsyan Ederek Hepimize Hak Verdiren Twitter Kullanıcısı

Marketten Aldığı Üst Segment Pirzolanın Fiyatına İsyan Ederek Hepimize Hak Verdiren Twitter Kullanıcısı

Enflasyon
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 17:29

Bir Twitter (X) kullanıcısı 'üst segment' dediği bir pirzolanın fotoğrafını paylaşarak ekonominin durumuna değindi. Satın aldığı pirzolanın kilo fiyatının da 700 TL olduğunu dile getirdi.

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Son zamanlarda enflasyondan kaynaklı olarak gıda fiyatlarında büyük bir yükselme var. Bu yükselmeden en çok etkilenen ürün ise kırmızı et.

Son zamanlarda enflasyondan kaynaklı olarak gıda fiyatlarında büyük bir yükselme var. Bu yükselmeden en çok etkilenen ürün ise kırmızı et.

Dışarıdaki herhangi bir restoranda bu ürünleri tüketmek şöyle dursun, marketten alıp kendi evimizde bunu öğün haline getirmek bile artık cep yakıyor.

Dışarıdaki herhangi bir restoranda bu ürünleri tüketmek şöyle dursun, marketten alıp kendi evimizde bunu öğün haline getirmek bile artık cep yakıyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı bu duruma 'üst segment' dediği bir kırmızı etin fotoğrafını paylaşarak değindi. Satın aldığı pirzolanın kilo fiyatının da 700 TL olduğunu dile getirdi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı bu duruma 'üst segment' dediği bir kırmızı etin fotoğrafını paylaşarak değindi. Satın aldığı pirzolanın kilo fiyatının da 700 TL olduğunu dile getirdi.
twitter.com

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