4 Mayıs'ta Herkesin Saçını Kestirip Boyatmasını Öneren Astrolog: 'Değişim İçin Doğru Bir Gün'
4 Mayıs'ta Herkesin Saçını Kestirip Boyatmasını Öneren Astrolog: 'Değişim İçin Doğru Bir Gün'
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Günümüzde astrolojiyle çoğu kez birçok açıdan iç içeyiz. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi metro, haftalık burç yorumları ve doğum haritaları sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi.
@withzhastrology isimli bir Twitter (X) kullanıcısı, 4 Mayıs için saç sakal kesiminin ve genel olarak saçta yapılacak değişikliklerin önemli olduğunun altını çizdi.
Peki bu konu hakkında diğer kullanıcılar ne düşünüyorlar? Buyrun beraber bakalım👇
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