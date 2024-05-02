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4 Mayıs'ta Herkesin Saçını Kestirip Boyatmasını Öneren Astrolog: 'Değişim İçin Doğru Bir Gün'

4 Mayıs'ta Herkesin Saçını Kestirip Boyatmasını Öneren Astrolog: 'Değişim İçin Doğru Bir Gün'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 18:26

@withzhastrology isimli bir Twitter (X) kullanıcısı, 4 Mayıs için saç sakal kesiminin ve genel olarak saçta yapılacak değişikliklerin önemli olduğunun altını çizdi. Bazı kullanıcılar da bu tahmine birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

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Günümüzde astrolojiyle çoğu kez birçok açıdan iç içeyiz. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi metro, haftalık burç yorumları ve doğum haritaları sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi.

Günümüzde astrolojiyle çoğu kez birçok açıdan iç içeyiz. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi metro, haftalık burç yorumları ve doğum haritaları sıklıkla araştırılan konulardan bir tanesi.

@withzhastrology isimli bir Twitter (X) kullanıcısı, 4 Mayıs için saç sakal kesiminin ve genel olarak saçta yapılacak değişikliklerin önemli olduğunun altını çizdi.

@withzhastrology isimli bir Twitter (X) kullanıcısı, 4 Mayıs için saç sakal kesiminin ve genel olarak saçta yapılacak değişikliklerin önemli olduğunun altını çizdi.
twitter.com

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Peki bu konu hakkında diğer kullanıcılar ne düşünüyorlar? Buyrun beraber bakalım👇
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