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Dünyaca Ünlü Ressamların Henüz Çocuk Yaşta Yaptığı Resimlere Bayılacaksınız

Dünyaca Ünlü Ressamların Henüz Çocuk Yaşta Yaptığı Resimlere Bayılacaksınız

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.05.2024 - 22:08

Dünyaca ünlü ressamların tablolarına hayran olmamak elde değil. Kimisini bir fırça darbesinden bile tanıyabilir, resmettiği manzaralar içerisinde kaybolabilirsiniz. Peki bu ünlü ressamlar, henüz küçük bir çocukken de böyle güzel resimler yapıyor muydu dersiniz?

Gelin, ressamların çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkalım.

Kaynak: Twitter

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1. Edward Hopper - 9 yaşında

1. Edward Hopper - 9 yaşında

2. Pablo Picasso - 8 yaşında

2. Pablo Picasso - 8 yaşında

'Pablo Picasso üç yaşında resim yapmaya başladı. Sekiz yaşındayken babasıyla birlikte katıldığı bir boğa güreşinden esinlenerek küçük bir yağlıboya Picador tablosu yaptı.

'Sekiz yaşındayken Raphael'dim' derdi. 'Çocuk gibi resim yapmak bütün ömrümü aldı.'

3. Michelangelo - 12 veya 13 yaşında

3. Michelangelo - 12 veya 13 yaşında

Michelangelo'nun bilinen ilk resminin henüz 12 veya 13 yaşlarındayken çizdiği bu resim olduğu düşünülüyor. İnanılmaz değil mi?

4. Michelangelo - 15 veya 16 yaşında

4. Michelangelo - 15 veya 16 yaşında

Michelangelo'nun 1490 civarında yapmış olduğu tahmin edilen bu heykel ise sanatçının ilk heykeli olarak kabul ediliyor.

5. Artemisia Gentilesch - 17 yaşında

5. Artemisia Gentilesch - 17 yaşında
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6. Salvador Dalí - 6 yaşında

6. Salvador Dalí - 6 yaşında

7. Salvador Dalí - 6 ila 10 yaşları arasında

7. Salvador Dalí - 6 ila 10 yaşları arasında

8. Edvard Munch - 12 yaşında

8. Edvard Munch - 12 yaşında

9. Claude Monet - 15 yaşında

9. Claude Monet - 15 yaşında

10. Claude Monet - 17 yaşında

10. Claude Monet - 17 yaşında
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11. Gustav Klimt - 17 yaşında

11. Gustav Klimt - 17 yaşında

12. Pablo Picasso - 15 yaşında

12. Pablo Picasso - 15 yaşında

13. Rembrandt - 18 yaşında

13. Rembrandt - 18 yaşında

14. Frida Kahlo - 15 yaşında

14. Frida Kahlo - 15 yaşında

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Bozkurt

Nedense geneli kasvetli şeyler çizmiş.