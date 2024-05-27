Dünyaca Ünlü Ressamların Henüz Çocuk Yaşta Yaptığı Resimlere Bayılacaksınız
Dünyaca Ünlü Ressamların Henüz Çocuk Yaşta Yaptığı Resimlere Bayılacaksınız
Dünyaca ünlü ressamların tablolarına hayran olmamak elde değil. Kimisini bir fırça darbesinden bile tanıyabilir, resmettiği manzaralar içerisinde kaybolabilirsiniz. Peki bu ünlü ressamlar, henüz küçük bir çocukken de böyle güzel resimler yapıyor muydu dersiniz?
Gelin, ressamların çocukluğuna doğru bir yolculuğa çıkalım.
Kaynak: Twitter
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1. Edward Hopper - 9 yaşında
2. Pablo Picasso - 8 yaşında
3. Michelangelo - 12 veya 13 yaşında
4. Michelangelo - 15 veya 16 yaşında
5. Artemisia Gentilesch - 17 yaşında
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6. Salvador Dalí - 6 yaşında
7. Salvador Dalí - 6 ila 10 yaşları arasında
8. Edvard Munch - 12 yaşında
9. Claude Monet - 15 yaşında
10. Claude Monet - 17 yaşında
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11. Gustav Klimt - 17 yaşında
12. Pablo Picasso - 15 yaşında
13. Rembrandt - 18 yaşında
14. Frida Kahlo - 15 yaşında
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Nedense geneli kasvetli şeyler çizmiş.