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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 18:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://viralnova.com/creepy-vintage-...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman askerin neredeyse ölümüne sebep olan yarası.

1. Birinci Dünya Savaşı sırasında bir Alman askerin neredeyse ölümüne sebep olan yarası.

2. Ya bir fil gösterisi ya da bir kazadan hemen önce çekilmiş fotoğraf.

2. Ya bir fil gösterisi ya da bir kazadan hemen önce çekilmiş fotoğraf.

3. Viktorya döneminden ürkütücü bir fotoğraf.

3. Viktorya döneminden ürkütücü bir fotoğraf.

4. Kendi zihninde kaybolmuş bir akıl hastası.

4. Kendi zihninde kaybolmuş bir akıl hastası.

5. Dişlerini sivrileştiren bir kabile üyesi.

5. Dişlerini sivrileştiren bir kabile üyesi.
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6. Bir kadının güzelliğini makinesiyle kesin olarak ölçen Max Factor.

6. Bir kadının güzelliğini makinesiyle kesin olarak ölçen Max Factor.

7. Burma'nın zürafa kadınları.

7. Burma'nın zürafa kadınları.

8. Akıl hastasinde kendi şeytanları ile yüzleşen bir hasta.

8. Akıl hastasinde kendi şeytanları ile yüzleşen bir hasta.

9. Viktorya döneminden ürkütücü bir fotoğraf daha.

9. Viktorya döneminden ürkütücü bir fotoğraf daha.

10. İnsanın faydaları ölümünde bile sona ermiyor yazan bir masanın arkasında poz veren doktorlar.

10. İnsanın faydaları ölümünde bile sona ermiyor yazan bir masanın arkasında poz veren doktorlar.
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11. Cadı olmaları oldukça olası olan bir ailenin antik fotoğrafları.

11. Cadı olmaları oldukça olası olan bir ailenin antik fotoğrafları.

12. 1910 yılından ilginç ama ürkütücü bir fotoğraf.

12. 1910 yılından ilginç ama ürkütücü bir fotoğraf.

13. Kendini oyuncak bebeğe dönüştürmeye takmış bir kadının portresi.

13. Kendini oyuncak bebeğe dönüştürmeye takmış bir kadının portresi.

14. Elleri arasında şimşek yaratmış medyum Eva C.

14. Elleri arasında şimşek yaratmış medyum Eva C.

15. Amerika'da 1952 yılında Salem kentinin üzerinde gözüken UFO'ların fotoğrafı.

15. Amerika'da 1952 yılında Salem kentinin üzerinde gözüken UFO'ların fotoğrafı.

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