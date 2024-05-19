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Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek

Aden
Aden - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 15:01

Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.   

Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.

Kaynak: https://allthatsinteresting.com/scary...

Geçen haftaki içeriğimize bakmadan geçmeyin:

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1. 19'uncu yüzyıl denizcisi John Torrington'un buzullar altında korunmuş vücudu.

1. 19'uncu yüzyıl denizcisi John Torrington'un buzullar altında korunmuş vücudu.

2. Akıllara korku filmlerini getiren Kongo Kaplan Balığı.

2. Akıllara korku filmlerini getiren Kongo Kaplan Balığı.

3. Yamyam kabile tarafından yendiğini düşünülen Michael Rockefeller'in son fotoğrafı.

3. Yamyam kabile tarafından yendiğini düşünülen Michael Rockefeller'in son fotoğrafı.

4. Hiroshima'ya atılan atom bombasından sonra bir adamdan geriye kalanlar.

4. Hiroshima'ya atılan atom bombasından sonra bir adamdan geriye kalanlar.

5. 25 yıl boyunca mahsur bırakılmış Blanche Monnier'in fotoğrafı.

5. 25 yıl boyunca mahsur bırakılmış Blanche Monnier'in fotoğrafı.
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6. Adeta isminin hakkını veren Megaağızlı Köpekbalığı'nın fotoğrafı.

6. Adeta isminin hakkını veren Megaağızlı Köpekbalığı'nın fotoğrafı.

7. Toraja Ölüm Ritüelinden gerçek bir mumyanın fotoğrafı.

7. Toraja Ölüm Ritüelinden gerçek bir mumyanın fotoğrafı.

8. Özelikle genç aktörleri hedef alan katil Harvey Glatman'in kurbanlarından birisinin fotoğrafı.

8. Özelikle genç aktörleri hedef alan katil Harvey Glatman'in kurbanlarından birisinin fotoğrafı.

9. 1980'lerden hem ürkütücü hem de tatlı bir fotoğraf.

9. 1980'lerden hem ürkütücü hem de tatlı bir fotoğraf.

10. Dünyanın en ürkütücü Noel Babası.

10. Dünyanın en ürkütücü Noel Babası.
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11. Alnından vurulmasına rağmen hayatta kalmış Jacob Miller'in fotoğrafı.

11. Alnından vurulmasına rağmen hayatta kalmış Jacob Miller'in fotoğrafı.

12. Baş ağrısı tedavisi için kullanılan popüler bir yöntem.

12. Baş ağrısı tedavisi için kullanılan popüler bir yöntem.

13. Bir doğum günü partisi sonrası Amerikan katili Ted Bundy'nin bulaşıklara yardım ederken fotoğrafı.

13. Bir doğum günü partisi sonrası Amerikan katili Ted Bundy'nin bulaşıklara yardım ederken fotoğrafı.

14. Akla sadece kötü şeyler getiren ürkütücü fotoğraf.

14. Akla sadece kötü şeyler getiren ürkütücü fotoğraf.

15. Eski ve ürkütücü bir Cadılar Bayramı fotoğrafı.

15. Eski ve ürkütücü bir Cadılar Bayramı fotoğrafı.

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