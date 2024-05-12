Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Hiç Kimsenin Görmemesi Gerekiyormuş Gibi Hissettiren Rahatsız Edici 15 Fotoğraf İçinizi Ürpertecek
Kaynak: https://allthatsinteresting.com/scary...
Bugün görünce tüylerinizin ürpereceğini oldukça garip fotoğrafları inceleyeceğiz.
Hangisi daha ürkütücü yorumlarda yazmayı unutmayın.
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1. Gerçekten Amerika'da yaşamış olan "Charlie No Face" in fotoğrafı.
2. Suçlarını işlerken Ted Bundy'nin kullandığı aletler.
3. 1921 Rus Kıtlığı sırasında insan parçaları satan bir aile.
4. 230 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan 2004 Hint Okyanusu depremi ve tsunamisinin ilk fotoğrafı.
5. 1914 Sakurajima Yanardağ Patlaması'ndan kalan sahne.
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6. Dr. Vladimir Demikhov'un iki başlı köpeği.
7. Birim 731'in deneylerinden geriye kalan bir fotoğraf.
8. Ed Gein'in insan derisinden yaptığı eldivenleri.
9. Bir kaplanın kafesine atladıktan sonra son anlarını yaşamakta olan bir adam.
10. Ormanda geziye çıktıktan sonra kaybolan ve bir daha hiç bulunamayan Daylenn Pua'nın son fotoğrafı.
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11. Jersey'in Canavarı olarak bilinen Edward Paisnel'in fotoğrafı.
12. 1,127 metre uzunluğunda ve dünyanın en derin buzul geçidi olan The Great Gorge Of Ruth Glacier'e bir bakış.
13. Yanan bir türbünde kaldıktan kısa süre sonra ölümlerine düşmüş olan iki adamın fotoğrafı.
14. Eğlencesine uçağın tekerleklerine saklanan ve daha sonra ölümüne düşen 14 yaşındaki Keith Sapsford'un düşüş anı.
15. Dyatlov Geçidi kazası olarak bilinen kazada gizemli bir şekilde hayatlarını kaybeden 9 kayaçının son fotoğrafları.
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